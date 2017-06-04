«Черная бабочка»: Он остался при своем

«Черная бабочка» не то чтобы оправдывает заявленный жанр атмосферного и темного триллера — скорее наглядно и топорно демонстрирует специфичные приемы. Местами они работают очень хорошо, но иногда создают на экране нелепицу. Триллер, смешанный с нелепицей – не лучшее сочетание. Как и «Черная бабочка» — далеко не лучший фильм с таким сочетанием.
Здесь трудно зацепиться за сколь-нибудь интересный аспект. В фильме хорошего и плохого почти поровну, а в цельном восприятии это смешивается в серую массу — хотя бы на примере сюжета. «Бабочка» рассказывает историю отошедшего от дел сценариста, который внезапно встречает странного человека. Сдобрено это местами хорошими диалогами, которые и звучат естественно, и насыщены интересными темами. И испорчено нелогичными моментами, которые даже неохота цитировать — хоть какая-то интрига должна сохраниться.
Ко всему прочему — поражаешься, как при таком активном и динамичном местами монтаже получился такой затянутый фильм, где полчаса длится вступительный акт, полчаса — основное действие и столько же — ещё чистой развязки. «Черная бабочка» страшно утомляет под конец — когда весь основной сюжет уже закончился и зрителю всё стало ясно, фильм всё продолжается и продолжается ради нужного хронометража. И даже неожиданный сюжетный поворот не делает эту затянутость обоснованной.
Поклонникам актёрского таланта Антонио Бандераса, к слову, ловить здесь будет нечего. В «Бабочке» он и не привычный красавчик, и даже не сильный персонаж. Тут он играет старика в душе и зачахшего мужчину средних лет без радости в жизни на деле. Бандерас — бесспорно, хороший актер, но «Черная бабочка» не даёт раскрыться испанцу для сопереживания его персонажу. И Джонатан Рис-Майерс, играя в невротика, зачастую заигрывается: его персонаж если сначала и вызовет интерес, то затем — лишь желание прислонить ладонь ко лбу.
В остальных же деталях «Черная бабочка»— кино не менее спорное. В нём есть хорошо срежиссированные диалоги и просто бытовые сцены — но преобладает именно несуразица. Порой саундтрек звучит уместно — однако иногда струнные пугают больше самого происходящего на экране. Как только персонажам начинаешь верить — с ними тут же происходит что-то невразумительное. И так весь фильм — неплохие моменты практически в следующей сцене сполна компенсируются халтурными.
Стойкое ощущение, будто фильм снимал режиссер-новичок с огромным потенциалом, но без руководства куратора. Оттого и удивительнее видеть в режиссерском кресле Брайана Гудмана, который язык не повернётся назвать дилетантом в мире кино. Но как бы то ни было – все вопросы стоит предъявлять исключительно к неровной режиссуре фильма. Тем обиднее, потому что потенциал прослеживается в каждом кадре.
Черная бабочка (Black Butterfly)
Год: 2017
Жанр: триллер
Страна: США
Режиссер:
Сценарий: Марк Фридман, Джастин Стэнли
Продюсер: Моника Бакарди, Alberto Burgueño, Марк Фридман
Оператор: Хосе Давид Монтеро
Композитор: Федерико Хусид
Художник: Михаэль Фисснайдер, Массимо Кантини Паррини, Amenah M.N.A. Monem
В ролях: Джонатан Риз Майерс, Пайпер Перабо, Антонио Бандерас, Абель Феррара, Николас Аарон, Натали Рапти Гомес, Винсент Риотта, Джоя Либардони, Александра Клим, Рэндолл Пол
Мировая премьера: 26 мая 2017
Премьера в РФ: 8 июня 2017
Продолжительность: 93 мин. / 01:33