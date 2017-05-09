Время сегодня необычное. Время сомнений, время свержения идолов. Но вместе с рогатыми истуканами сегодня рушат всё. Всё, что попадается под руку. Ломать не строить. Тех, кто лучше работает ломом всегда больше, чем тех, кто лучше работает мастерком.

Интернет открыл возможность проявить себя на поприще сноса и слома. И если не получается это сделать, если не хватает таланта, не хватает душевных качеств и прочих необходимых для этого вещей, то в ход идет всё. Подлость, низость, плевки в прошлое. Всё, чтобы достичь цели, прослыть инакомыслящим маргиналом, привлечь внимание, а там хоть могилами торговать…

Что может быть лучше сидеть у монтиора с чашкой дымящегося кофе и рассуждать о том, насколько полита кровью ленточка, как ее правильно называть: георгиевская или гвардейская, смешно и иронично писать слитно фразу “дедывоевали”, превратившуюся в мем. В мем, Карл.

Некоторые особенно укушенные мнимой свободой совести и комфортным диваном рассуждают о том, что в войне не бывает победителей.

Я знаю даже одного патологоанатома из Кыргызстана, русскую женщину с еврейской фамилией, которая при упоминании слова Победа, становится а позу сахарницы, закатывает глаза и с подвыванием начинает обвинять победителей в оккупации всего мира.

Иногда я очень жалею, что вы не можете рассказать о своих тревогах за отсутствие настоящего пармезана и сомнениях в правильности достижения Победы, например, этим солдатам с фотографии. Этим людям, которые, вероятно, не такие образованные и дальновидные, как вы. Этим людям с грязью под ногтями, не знающих кто такие Версаче и фон Триер, не умеющих пользоваться смартфоном. Этим людям, которые ползком, в рваных сапогах (не от Джимми Чу, а в обычных кирзовых, вы о таких не знаете, они в распродажу не поступают), в рваных гимнастерках, царапая в кровь руки и кусая губы, умирая сто тысяч раз, дошли до Берлина. Этим людям, благодаря которым вы сейчас пьете тот самый дымящийся кофе и, поправляя модные хипстерские очки рассуждаете о Победе. Не о вашей, сука, Победе. А Победе ДЛЯ ВАС. Как жаль, что вы не можете это рассказать им.

А еще неплохо было бы показать все ваши писульки детям, для которых не айпадики, не чупа-чупсы и прочие конструкторы Лего были спутниками их маленьких, коротких жизней. Для них спутниками был голод, бомбежка, смерть, мороз, колючая проволока, лай собак и непонятная жестокость взрослых людей. Тех людей, которые на самом деле должны их защищать и беречь, но вместо этого калечили и убивали их детские души. Расскажите им, тем, детям, которым только Победа дала возможность прожить хотя бы кусочек детства так, как должен жить ребенок.

А еще совсем уж было хорошо, прочитать ваши иронические записки себаритствующих бездельников женщинам войны. Тем самым, которые не знают что такое шопинг, ботекс и собачки чихуа-хуа, которые вместо свиданий в парке, вместо того,чтобы рожать на свет детей, любить, танцевать и хранить семейный очаг, брали оружие и шли воевать вместе с мужьями, которые хрупкие и слабые, несли на себе тела здоровенных раненых мужиков, которые падали в обморок от голода и усталости у станков в тылу.

Как жаль, что вы не можете им это рассказать.

Хотя нет, извините, это замечательно, что вы не можете им этого рассказать. Хотя бы потому, что они, дети, мужчины и женщины Победы достойны не знать о том, что их потомки настолько скурвились. Пусть пребывают в неведении. Пусть покоятся с миром.

Всех тех, для кого Победа не пустой звук, всех тех, кто чтит память людей, подаривших планете мир, всех тех, благодаря которым я сейчас пишу эти строчки, С ДНЕМ ПОБЕДЫ! И пусть никогда не будет войны!