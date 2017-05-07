За что я люблю радио СВОБОДА? Больше всего я люблю его за возможность возвращения в молодость – в мире хрен знает что, мир уже сто раз изменился, а на радио СВОБОДА все о диссидентах 80-х годов, все об [Читать...]

Лозунг придуман, конечно, самим КУШАНАШВИЛИ, который ЕЖЕВОСКРЕСНО с 21.00 до 22.00 будет бузить на частоте 105, 7 FM Смесь и в самом деле гремучая: при раскладе, когда Первое по Куражу РУССКОЕ РАДИО и Первый по Бульдозерности Я “женятся” [Читать...]

Креативный отдел “Русского Радио” получил заказ на разработку и проведение полномасштабной рекламной кампании известной чикагской фирмы “Баз Тоцки инкорпорейтед” – дочернего предприятия концерна “Аль Капоне и внуки”. На просьбу назвать сумму рекламного бюджета вышеупомянутой кампании главный редактор “Русского [Читать...]

Все большее внимание рекламодателей привлекает к себе эффективность такого СМИ, как радио. И вот наконец сегодня, 16 ноября, в 12.00 в Москве, в конференц-зале ЦМТ в рамках Международного фестиваля рекламы впервые состоится конкурс радиорекламы. Его организовали специалисты из [Читать...]

Радио Maximum исключило из эфира песни американской группы Bloodhound Gang, после инцидента с участием басиста коллектива Джареда Хасселхоффа. Программный директор радиостанции Олег Хлебников считает, что примеру радио Maximum должны последовать другие российские радиостанции. — Своей выходкой группа разом [Читать...]