Я работал в газете – спецкором, фотокором, главредом.
Я работал на ТВ – ведущим, корреспондентом, оператором, главредом, гендиром.
Я работал на радио.
Ничто не сравнится с эйфорией свободного полета над городом и миром, наедине с теми кто тебя слушает и звонит в студию.
Радио – честный спарринг.
Что ж, стойко переносим ублюдство момента.
Ибо ведают нынешние на радио, что творят.
{ 7 мая 2017 }
Радио
Я работал в газете – спецкором, фотокором, главредом.
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