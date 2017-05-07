{ 7 мая 2017 }

Радио

Рубрики: [Фейсбук]  

Я работал в газете – спецкором, фотокором, главредом.
Я работал на ТВ – ведущим, корреспондентом, оператором, главредом, гендиром.
Я работал на радио.
Ничто не сравнится с эйфорией свободного полета над городом и миром, наедине с теми кто тебя слушает и звонит в студию.
Радио – честный спарринг.
Что ж, стойко переносим ублюдство момента.
Ибо ведают нынешние на радио, что творят.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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