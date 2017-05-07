{ 7 мая 2017 }

Приднестровье

Рубрики: [Фейсбук]  

“Б@&₽ь, какой £#%@&ц!” – только это хочется сказать, размышляя о войне в Приднестровье в 1992 году. Очень трудно подбирать нужные корректные слова, когда пишешь о геноциде, произошедшем в сотне километров от твоего города во времена, которые ты застал. Трагедия в Бендерах гораздо страшнее, чем случившееся 02.05.2014 в доме профсоюзов. Одесса мучилась всего один день, Приднестровье страдало и тряслось долгие месяцы. В Бендерах убивали именно за русскость, в Одессе убивали за нежелание мириться со свершившимся переворотом. Как бороться с болью когда это пропускаешь через себя, как? Полностью опустошен эмоционально…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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