“Б@&₽ь, какой £#%@&ц!” – только это хочется сказать, размышляя о войне в Приднестровье в 1992 году. Очень трудно подбирать нужные корректные слова, когда пишешь о геноциде, произошедшем в сотне километров от твоего города во времена, которые ты застал. Трагедия в Бендерах гораздо страшнее, чем случившееся 02.05.2014 в доме профсоюзов. Одесса мучилась всего один день, Приднестровье страдало и тряслось долгие месяцы. В Бендерах убивали именно за русскость, в Одессе убивали за нежелание мириться со свершившимся переворотом. Как бороться с болью когда это пропускаешь через себя, как? Полностью опустошен эмоционально…