Мавзолей с Фараоном Пролетарской революции всегда был и остается главной достопримечательностью Москвы. Фараонов не хоронят в земле, и нашего тоже не нужно закапывать. У меня, к примеру, самое яркое воспоминание из детства – посещение мавзолея, его утробная зловещая тишина и зеленоватое лицо Вождя в преломлении искусственного света. Жутковатое зрелище. Запомнилось на всю жизнь. Это исторический памятник эпохи. Главная мумия двадцатого столетия. Не стоит разрушать наши памятники. Мы не станем от этого более нравственными и счастливыми. Храните прошлое в том виде, в котором оно дошло до нас. Кстати, и памятник Железному Феликсу тоже пора вернуть на Лубянку. Пусть стоит с Соловецким камнем на душе. Это всё наша история. Просьба – руками не трогать!