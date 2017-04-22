«Наваждение»: Чёрное и белое

Многогранность женской натуры – довольно сложный аспект жизни, которому посвящено немало произведений искусства, в том числе и кинематографа. Та же «Исчезнувшая» – первоклассный пример, когда даже зрители мужского пола проникаются героиней, которая на первый взгляд кажется холодной и бесчувственной, а при ближайшем рассмотрении оказывается хрупкой и ранимой натурой. По схожему пути пошли авторы «Наваждения», решив показать женщину настолько человечной, насколько возможно. Но получилось явно другое – вместо душещипательной драмы перед нами трафаретное оправдание любых женских действий под предлогом достижения абстрактного счастья.

Концепция максимализма поддерживается на протяжении всего фильма – авторы успешно и без особых напрягов делят мир на «чёрное» и «белое». Причём во всех смыслах – даже визуально Розарио Доусон стараются как можно больше показывать на контрасте с Кэтрин Хейгл. По фасону одежды, по цвету волос, по окрасу кожи – зрителю стараются максимально доходчиво указать на противоположность, кто здесь хороший, а кто плохой. И порой это начинает утомлять – настолько пафосно и стереотипно в соответствии с моделями поведения представлены здесь героини.

Но девушки, по крайней мере, с большими крайностями и упущениями, достаточно хорошо раскрыты и их характеры прослеживаются довольно чётко. Чего не скажешь о мужчинах – вот уж кто здесь представлен полнейшими мужланами, в сюжете появляющимися либо для того, чтобы лишний раз утвердить своё эго и потренировать навыки избиения хрупких женщин, либо для выставления себя полнейшими кретинами, не понимающими очевидных зрителю фактов. Правда, в большей степени зрительнице, чем зрителю.

Очевидны и сами сюжетные коллизии, если таковыми можно назвать творящиеся на экране действа. Редко когда губят интригу так рано – «Наваждение» в первые две минуты (!) флэш-форварда уже сливает главный сюжетный поворот и делает практически безэмоциональным его ожидание, когда нас возвращают в привычное временное русло. И это не как у Хичкока, когда вместо интриги подсовывают первоклассный саспенс – тут и нагнетать-то особо нечего, всё предсказуемо и понятно ещё с первой трети фильма. Потому и не ждёшь развития сюжета.

Правда, в «Наваждении» есть один нетипичный момент – концовка. Подача финальных кадров настолько не вяжется с тоном и основной идеей всего фильма, что от задумывающейся страшной и психологической сцены скорее тянет смеяться, тем более что нам непрозрачно намекают на потенциальный сиквел. Который, естественно, не состоится – «Наваждению» суждено занять очередное запылившееся место на полке шаблонных и банальных триллеров с полным отсутствием эмоционального напряжения. Большего фильм попросту недостоин.