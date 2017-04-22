{ 22 апреля 2017 }

«Наваждение»: Чёрное и белое

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Наваждение

Многогранность женской натуры – довольно сложный аспект жизни, которому посвящено немало произведений искусства, в том числе и кинематографа. Та же «Исчезнувшая» – первоклассный пример, когда даже зрители мужского пола проникаются героиней, которая на первый взгляд кажется холодной и бесчувственной, а при ближайшем рассмотрении оказывается хрупкой и ранимой натурой. По схожему пути пошли авторы «Наваждения», решив показать женщину настолько человечной, насколько возможно. Но получилось явно другое – вместо душещипательной драмы перед нами трафаретное оправдание любых женских действий под предлогом достижения абстрактного счастья. 

Концепция максимализма поддерживается на протяжении всего фильма – авторы успешно и без особых напрягов делят мир на «чёрное» и «белое». Причём во всех смыслах – даже визуально Розарио Доусон стараются как можно больше показывать на контрасте с Кэтрин Хейгл. По фасону одежды, по цвету волос, по окрасу кожи – зрителю стараются максимально доходчиво указать на противоположность, кто здесь хороший, а кто плохой. И порой это начинает утомлять – настолько пафосно и стереотипно в соответствии с моделями поведения представлены здесь героини.

Но девушки, по крайней мере, с большими крайностями и упущениями, достаточно хорошо раскрыты и их характеры прослеживаются довольно чётко. Чего не скажешь о мужчинах – вот уж кто здесь представлен полнейшими мужланами, в сюжете появляющимися либо для того, чтобы лишний раз утвердить своё эго и потренировать навыки избиения хрупких женщин, либо для выставления себя полнейшими кретинами, не понимающими очевидных зрителю фактов. Правда, в большей степени зрительнице, чем зрителю.  

Очевидны и сами сюжетные коллизии, если таковыми можно назвать творящиеся на экране действа. Редко когда губят интригу так рано – «Наваждение» в первые две минуты (!) флэш-форварда уже сливает главный сюжетный поворот и делает практически безэмоциональным его ожидание, когда нас возвращают в привычное временное русло. И это не как у Хичкока, когда вместо интриги подсовывают первоклассный саспенс – тут и нагнетать-то особо нечего, всё предсказуемо и понятно ещё с первой трети фильма. Потому и не ждёшь развития сюжета. 

Правда, в «Наваждении» есть один нетипичный момент – концовка. Подача финальных кадров настолько не вяжется с тоном и основной идеей всего фильма, что от задумывающейся страшной и психологической сцены скорее тянет смеяться, тем более что нам непрозрачно намекают на потенциальный сиквел. Который, естественно, не состоится – «Наваждению» суждено занять очередное запылившееся место на полке шаблонных и банальных триллеров с полным отсутствием эмоционального напряжения. Большего фильм попросту недостоин.  

Наваждение (Unforgettable)

Наваждение Постер

Год: 2017

Жанр: триллер, драма

Страна: США

Режиссер: Дениз Ди Нови

Сценарий: Кристина Ходсон, Дэвид Лесли Джонсон

Продюсер: Дениз Ди Нови, Элисон Гринспен, Рави Д. Мехта

Оператор: Калеб Дешанель

Композитор: Тоби Чу

Художник: Нельсон Коутс, Крис ДиЛео, Мэриэн Той

Монтаж: Фридерик Тораваль

В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Шерил Лэдд, Уитни Каммингс, Роберт Уиздом, Саймон Кассианидес, Джэйсон Блэр, Изабелла Кай Райс, Алекс Кихано

Бюджет: $12 000 000

Мировая премьера: 20 апреля 2017

Премьера в РФ: 20 апреля 2017, «Каро-Премьер»

Продолжительность: 100 мин. / 01:40

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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