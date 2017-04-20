{ 20 апреля 2017 }

Скрипка

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

Я считаю, что нужно создать гетто для тех, кто считает музыкой шароварные частушки господина Скрипки!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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