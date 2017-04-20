Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка достраивает свой дом под Киевом. Строительство дома в этностиле ведется уже шестой год на берегу Киевского моря в селе Козаровичи в 45 км от украинской столицы. – На свой участок Скрипка запускает [Читать...]

После ДТП в Киеве с участием лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, музыкант сказал, что, возможно, больше никогда не будет садиться на мотоцикл. – У меня такие мысли, что больше на мотоцикл не сяду. На машине я сейчас [Читать...]

Вышел сольный альбом лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки «Вiдрада». В пластинку вошли главным образом кавер-версии хитов разных лет и разных стран, но есть и две композиции авторства Олега – «Вiдрада» и «Осень». Кроме того, Скрипка перепевает композиции [Читать...]

Инструмент руки самого яркого представителя династии итальянских скрипичных мастеров XVII-XVIII веков Гварнери дель Джезу будет играть в России. На этой неделе Фонд поддержки уникальных культурных проектов им.Когана планирует приобрести легендарную скрипку «Ребрехт». 2 сентября в Италии она будет [Читать...]

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка снялся в комедийной мелодраме «Моя Русалка, моя Лореляй» грузинского режиссера Наны Джорджадзе. Музыкант предстанет перед зрителями в роли «романтического милиционера», никаких других подробностей о работе артиста пока не известно. Для Олега Скрипки [Читать...]