Господи, как же я люблю, когда артисты на камеру говорят об артистах!
Столько теплоты в глазах и словах, столько радости малейшей творческой удаче любимого коллеги, столько благожелательности, что кажется он выскреб ее до донышка из закромов человечества!
Смотрю и верю!
Смотрю и восхищаюсь!
Смотрю и думаю: как хорошо, что я не актер – меня коллеги хотя и ненавидят, но не настолько все-таки!
{ 18 апреля 2017 }
Господи, как же я люблю, когда артисты на камеру говорят об артистах!
Господи, как же я люблю, когда артисты на камеру говорят об артистах!
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