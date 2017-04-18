{ 18 апреля 2017 }

Господи, как же я люблю, когда артисты на камеру говорят об артистах!

Рубрики: [Фейсбук]  

Господи, как же я люблю, когда артисты на камеру говорят об артистах!
Столько теплоты в глазах и словах, столько радости малейшей творческой удаче любимого коллеги, столько благожелательности, что кажется он выскреб ее до донышка из закромов человечества!
Смотрю и верю!
Смотрю и восхищаюсь!
Смотрю и думаю: как хорошо, что я не актер – меня коллеги хотя и ненавидят, но не настолько все-таки!

Аркадий Кайданов


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