Господи, как же я люблю, когда артисты на камеру говорят об артистах!

Столько теплоты в глазах и словах, столько радости малейшей творческой удаче любимого коллеги, столько благожелательности, что кажется он выскреб ее до донышка из закромов человечества!

Смотрю и верю!

Смотрю и восхищаюсь!

Смотрю и думаю: как хорошо, что я не актер – меня коллеги хотя и ненавидят, но не настолько все-таки!