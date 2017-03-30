«Призрак в доспехах»: Кибернетическое тело

На стыке научно-фантастического нуара и антиутопии в начале 80-х годов прошлого века отпочковался новый жанр фантастики, сутью которого стал упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса постиндустриального общества. Он получил название «киберпанк». Термин популяризировал литературный критик Гарднер Дозуа в 83-м и тем самым ввёл в обращение не только в литературных кругах, но и в других сферах развлечений. Кино не стало исключением, особенно когда под определение такого поджанра антиутопической фантастики прекрасно подходил вышедший год назад фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Очень скоро киберпанк начал распространятся по миру, быстрее всего и продуктивнее это течение подхватила Япония, где уже к концу 80-х – началу 90-х манга, аниме и всевозможный косплей окрасился в мрачные цвета киберпанка. В 1991-м году Масамунэ Сиро выпускает мангу «Призрак в доспехах» – одно из фундаментальных произведений научной фантастики в первую очередь для американской культуры, черпавшей идею «Матрицы» Вачовски именно оттуда и до сих пор не стесняющейся заглядывать в культовую японскую историю для создания свежей голливудской адаптации.

«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса со Скарлетт Йоханссон в главной роли рассказывает всё ту же историю о будущем, в котором кибернетические имплантаты могут заменить и улучшить любую часть тела. Оперативный сотрудник «Девятого отдела» (местное МВД) по имени Майор (Йоханссон) почти полностью состоит из этих самых имплантатов: в прошлом она попала в аварию, и чтобы хоть как-то спасти её, было принято решение пересадить её мозг в полностью кибернетическое тело. Этот самый мозг подразумевает сознание, интеллект или в соответствии с мифологией произведения – призрак человека. Это некое собирательное понятие души, интуиции, личности и того же сознания, помогающее установить отличие между искусственным интеллектом и нашим, естественным. Как и оригинальное произведение, голливудский ремейк также поднимает тему постепенного перехода человеческого сознания в нечто трансцендентное, позволяющее при физической смерти тела сохранить все накопленные за жизнь знания и опыт, а затем уже перенести их на другой носитель (тело). Майор же не помнит свою «предыдущую» жизнь, не помнит, что было до аварии. Выполняя очередное задание под руководством Арамаки (Такеши Китано), она невольно сталкивается с чрезвычайно умным и могущественным противником – неким Кукловодом, хакером, способным дистанционно взламывать сознание и контролировать его. Вместе со своим напарником Бато (Йохан Филип Асбек) она выходит на след Кукловода, однако попутно в её двоичный код начинают просачиваться некие фантомные воспоминания из прошлого, которое она уже и не надеялась вспомнить.

Киберпанк имеет одну характеристику, присущую большинству (анти-)утопических произведений – впечатляющий полёт фантазии автора. И визуальная сторона фильма Сандерса, без сомнений, является его сильнейшей. Дизайн города, оружия и технологий впечатляет своим разнообразием, однако чего не скажешь о самом мире в целом. Нас фактически окунают в него, не рассказав и не показав как, собственно, этот мир устроен, чем он живёт и дышит. Повторюсь, декорации разнообразны, но недостаточно детализированы и аутентичны, чтобы самостоятельно рассказывать о себе без слов. Нам лишь дают понять, что есть корпорация, есть спецслужбы и есть один взбунтовавшийся плохой хакер. Чтобы составить чуть более полную картину антиутопического мира, приходиться жадно ловить каждую деталь и каждое движение на втором плане, пока нам показывают, как Майор и Бато идут по улицам будущего и обсуждают ситуацию с Кукловодом. Даже малейшее взаимодействие с окружающим миром главных героев, вроде сцены, где к ним подбегает какой-то уличный торговец нелегальных имплантатов, вызывает куда больше фанатской радости, чем очередной крупный план города с трёхмерными рекламными баннерами размером с небоскрёбы. Однако кроме всё тех же крупных планов, которые даже, несмотря на то, что частенько повторяются, всё равно выглядят очень красиво, ещё красивее получился у Сандерса экшен. Да, этот фильм трудно назвать скромной научной фантастикой, поскольку «голливудизация» японской классики прошла по всем канонам – больше взрывов, меньше смысла. И для многих это станет одним из главных разочарований: предполагаемо атмосферный и самобытный сай-фай, напоминающий чем-то «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера, на выходе получился голливудским блокбастером, напоминающий скорее «Люси» Люка Бессона.

К вопросу визуального восприятия картины можно привязать и разразившийся на ещё самых ранних стадиях производства скандал на расовой почве: почему культовую азиатскую героиню будет играть Скарлетт Йоханнсон, у которой этой самой восточной внешности, как говорится, ни в одном глазу? Но после первых пяти минут фильма, поверьте, даже самые преданные фанаты манги отступятся: Скарлетт подходит идеально. И дело тут не только во внешности и том факте, что Йоханссон по определению трудно куда-то не подойти, а в сравнении с источником. Не с самой мангой, где изображения статичны, а с одноимённым аниме-фильмом 1995 года Мамору Осии, который также является каноном. Режиссёр Руперт Сандерс не скрывал, что испытывает пиетет к абсолютно всем японским воплощениям «Призрака в доспехах». И это заметно: новый фильм цитирует покадрово некоторые сцены, повторяет диалоги и цитаты, а также основная сюжетная канва заимствована прямиком из фильма 95 года. Но некоторые элементы были взяты и из сиквела аниме – «Невинности» 2004 года, и из своеобразного японского ремейка 2006 года «Призрак в доспехах: Синдром одиночки. Сообщества крепкого государства». И из-за всего этого, логично складывается ощущение, что создатели нового «Призрака в доспехах» нахватали всего и отовсюду по причине неуверенности в будущем потенциальной голливудской франшизы. Желание вставить больше идей и событий пагубно сказалось на ритме фильма – он получился рваным, где бодрый экшен оказывается разделён немного скучными малозначительными сценами. Кроме того, ритм фильма пострадал ещё из-за вырезания при финальном монтаже некоторых сцен, засвеченных ещё в трейлерах: например, сцена лесбийского поцелуя так и не попала в финальный вариант. Принимая во внимание, что кино имеет ещё парочку недокрученных «взрослых» моментов (не только сексуального характера), логично будет предположить, что недокручены они как раз из-за того, что были нещадно обрезаны при монтаже.

Перегрузка фильма событиями нанесла урон и персонажам. Кроме великолепной главной героини выделить лишь хочется персонажа Жюльет Бинош, воплотившей на экране доктора. Роль Китано получилась безумно крутой, но предсказуемо не особо глубокой. Майкл Питт, изначально воплощающий собой главное зло фильма, мотивацией, предысторией и идеологией своего персонажа точь-в-точь повторяет злодея из прошлогоднего «Стартрека» в исполнении Идриса Эльбы (причём, оба актёра для перевоплощения использовали огромное количество либо грима, либо компьютерной графики). Бато, в отличие от аниме, здесь получил предысторию о том, как он лишился глаз, плюс остальные персональные характеристики (неприязнь к имплантатам и любовь к собачкам) предельно соответствуют канонам персонажа. Однако развития в отношениях между героями крайне прозаичны: в оригинальном «Призраке в доспехах» Майор и Бато частенько затрагивали очень интересные темы в своих беседах, чего только стоит сцена на лодке. В фильме она воссоздана с невероятной точностью с особым акцентом на сцене переодевания героини Скарлетт (покадрово из оригинала), в которой можно проследить тончайший намёк на сюжетную линию из фильма 95 года, по которой Бато влюбился в свою напарницу, но у Сандерса от этого остались лишь призрачные намёки. Кроме того, в оригинале сцена на лодке продолжилась тем, что они за баночками пива начали обсуждать значимость технологического прогресса и смысла души в современном мире. В фильме Майор попросту отказывается от пива. Конец эпизода. В этом вся суть. В отношениях героев нет никакого признака жизни, душевности или хотя бы искренней дружбы, которая как бы положена в основу. Поэтому, как бы печально это не звучало, самой живой и естественной в фильме выглядит именно женщина-киборг.

Сюжетно «Призрак в доспехах» исследует два уже давно не отличающихся новизной направления: тема восстания против своих создателей (привет «Франкенштейну» и рассвету кинематографа) и тема сохранения человечности в мире технологий (Спилберг, Скотт, Азимов и ещё десятки других авторов уже всё это проходили). Поэтому фильм Руперта Сандерса найдёт должный отклик исключительно у фанатов, во-первых, оригинальной манги и аниме, поскольку кино сделано точно такими же любителями идей Масамунэ Сиро. А во-вторых, у истосковавшихся фанатов киберпанка, так как Голливуд в последнее время совсем не радует картинами этого замечательного и любимого многими фантастического направления. Тем не менее, несмотря на визуальную безупречность и замечательную Йоханссон, вывод напрашивается один: для настоящих ценителей жанра «Призрак в доспехах» – это всего-навсего затравка перед грядущим продолжением культового «Бегущего по лезвию», за постановку которого отвечают собственноручно создатель оригинала и один из самых амбициозных режиссёров современности.