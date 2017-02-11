{ 11 февраля 2017 }

Саша Соколов

Рубрики: [Фейсбук]  

Простите, а кто-то может мне внятно объяснить чем велик Саша Соколов? Зачем про него снимать документальный фильм? Помнится, я начал читать “Школу для дураков” и еле осилил пять страниц – претенциозный поток мутного сознания, ориентированный на экзальтированную столичную богему, нюхающую кокаин на сквотах внутри Бульварного кольца. По нечитаемости он сравним с Битовым. Мне кажется дело в том, что останкинские снобы решили проведать своего кумира, имя которого 99% россиян даже никогда и не слышали. В общем ажиотаж вокруг Саши Соколова абсолютно искусственный.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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