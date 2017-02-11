Простите, а кто-то может мне внятно объяснить чем велик Саша Соколов? Зачем про него снимать документальный фильм? Помнится, я начал читать “Школу для дураков” и еле осилил пять страниц – претенциозный поток мутного сознания, ориентированный на экзальтированную столичную богему, нюхающую кокаин на сквотах внутри Бульварного кольца. По нечитаемости он сравним с Битовым. Мне кажется дело в том, что останкинские снобы решили проведать своего кумира, имя которого 99% россиян даже никогда и не слышали. В общем ажиотаж вокруг Саши Соколова абсолютно искусственный.