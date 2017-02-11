Сказка о распятом мальчике

Помните народную “Сказку о распятом мальчике”?

Да кто ж ее не помнит, если ею до сих пор при каждом удобном случае тычут в бесстыжие рожи пропагандонов.

А помните тех, кто тычет?

Так вот эти же, кто тычет, вдруг взяли и зачем-то зафигачили свой римейк той сказки.

Начала НОВАЯ ГАЗЕТА, где идиотов не держат.

Начала с публикации скриншотов переговоров своего корреспондента с неким якобы “Французом”, якобы замочившим “Гиви”.

То, что это все голимейший фейк, со второй буквы догадалась бы любая бабушка, последний раз державшая в руках газету “Правда” году в 1949-м, наслаждаясь мочиловом космополитов.

А НОВАЯ, надо же – не догадалась! И с неким книксеном стеснительным эту байду пустила в массы.

А тут и ЭХО выложило все это у себя. И тоже с книксеном, типа, может, на самом деле и не совсем так.

Без книксенов никак нельзя – не пропагандоны же все-таки!

Только про распятого мальчика вам, ребята из НОВОЙ и с ЭХА, теперь шутковать никак нельзя – у вас в шкафу теперь свой мальчик с погонялом “Француз”.

Так что придется мимо тещиного дома ходить без самой смешной шутки.