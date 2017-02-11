Альтернатива

Национализм, этника, землячество – может себе позволить только небольшая фирмешка, фруктовый лабаз, гаражный автосервис. В большой, федеральной компании опция отбора персонала по пятому пункту, встречается редко, потому что чревата потерей денег. Глобальным компания вообще плевать откуда ты. Говоришь на английском языке, умеешь что-то – значит ты отлично подходишь. Будь ты китаец, русский или индус.

Понимая это, осознаешь, как много мы потеряли в 1991-м.

Сжались, скукожились, многие территории опрокинулись в доиндустриальную эпоху и полностью одичали. СССР давал фантастические возможности миллионам умных и просто способных людей. Большая сложная экономическая, политическая, мультикультурная система давала каждому великий шанс. Грузин мог стать генералом армии, латыш – министром огромного предприятия, армянин – возглавить научный институт мирового значения, украинец – стать главой огромного государства…

Возникшие после распада страны границы, заперли десятки миллионов людей в прокисшей провинциальности, лишили их будущего, ограничили их жизненный горизонт какой-нибудь крошечной Молдавией или Эстонией.

Быть может, майдан и был в том числе неосознанной попыткой вырваться из формата хутора и снова стать частью большой цивилизационной системы – ЕС.

К сожалению, Россия альтернативной Евросоюзу большой системой, совсем не является.