{ 11 февраля 2017 }

Саша Соколов

Рубрики: [Фейсбук]  

Похоже, Саша Соколов действительно последний русский писатель.
Уже хотя бы потому, что большинство зрителей фильма доселе о таком писателе и не слыхивали..
Между тем, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ была весьма на слуху и даже просто популярна , когда восторженные теленеофиты Соколова являлись уже людьми вполне себе половозрелыми и, надо полагать, невхрененно, по их самомнению, интеллигентными.
Но , слава богу, проклятый зомбоящик на канале презираемого Эрнста открыл им писателя и закрыл для них же тему современной отечественной литературы .
Саша Соколов отныне последний русский писатель.
Точка .
До того момента, пока Картозия с Желновым не решат вдруг продолжить свою благородную культуртрегерскую миссию.
И тогда априорные обожательницы восхищенно заохают о том, какой “вкусный” (поубивал бы, блять!) фильм!
И последним для них станет кто-то другой.
И он же станет для них первым.
Сам же я фильм пока еще не смотрел – мне так поздно мама не разрешает смотреть телевизор.
Тем более, что с рассветом надо уже быть в поле – пора-то горячая, сенокосная. А погодные условия, как обычно на Родине, тяжелые и неблагоприятные – снегу, сука, намело, хоть жопой ешь!

Аркадий Кайданов


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