Саша Соколов

Две статьи о деле Pussy Riot. Одну написал Максим Соколов в “Известиях”. Другую – Александр Баунов на Кольте ру. Статьи во всем различны. Баунов пишет со светских секулярных позиций, Соколов – с религиозных. Баунову Пуськи ничем не враждебны, они [Читать...]

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева готовится к возвращению в Москву. Последние время певица вместе с детьми жила в Лос-Анджелесе. Свой переезд в Америку она объясняла тем, что не хочет зимовать в России и видеть «серую мокрую жижу на лобовом [Читать...]

В выходные Саша Зверева, вернулась из США, где снимала свой дебютный клип в рамках сольного проекта на песню “Схожу с ума”. События в видеоролике разворачиваются в Калифорнии. Часть клипа снималась в Лас-Вегасе. “Мне очень нравятся штаты“- объясняет свой [Читать...]

Известный российский пианист и композитор Иван Соколов, в настоящее время проживающий в Кельне, приехал в Москву для записи сразу нескольких компакт-дисков. По заказу одной японской фирмы, он запишет на CD все фортепианные произведения Галины Уствольской. В диски войдут, [Читать...]

Саша Барон Коэн («Борат», «Диктатор») объявил о запуске очередного скандального проекта под названием «Лесбиянка», основанного на реальных событиях. Сюжет фильма расскажет историю о дочери миллиардера из Гонконга Сесила Чао. Олигарх объявил вознаграждение в размере 65 миллионов долларов любому [Читать...]