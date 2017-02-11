Как истая и истовая законница, Поклонская сказала, что проверить фильм МАТИЛЬДА она была просто обязана, ибо к ней поступили жалобы за подписями более чем 20000 граждан. Оставим Поклонскую завидовать факту биографии Кшесинской. Девочки они такие девочки – соперниц [Читать...]

Режиссер Кевин Смит получил финансирование под съемки третьей части прославившей его комедии «Клерки», несмотря на провал своей последней работы. Хоррор «Бивень» заработал за 10 дней в американском прокате 1,4 млн долларов, несмотря на то, что постановщик активно зазывал своих фанатов в [Читать...]