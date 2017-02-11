В жизни так бывает часто. Серьезные, уравновешенные люди придумывают схему, налаживают процесс и тут приходит какой-нибудь честный идиот и все летит к тартарары.
Бессмысленная дурость идеалистов рушит царства и ввергает народы в кровавые войны.
Так и с фильмом “Матильда”. Пародист Винокур придумал как срубить денег на юбилее революции. Режиссеру Учителю и сценаристу Терехову просто была нужна работа. Актерам вообще плевать, где сниматься, им часто не на что купить еды.
Все закрутилось и все были при деле…
Как обычно, фильм тихо провалился бы в прокате, деньги распилили и потратили на разные красивые вещи, кинокритики написали бы свои никчемные рецензии, а зрители продолжали смотреть западные сериалы.
И тут вписалась Поклонская. И снова все испортила.
Типа как казак Парасюк в 2014-м.
Матильда
В жизни так бывает часто. Серьезные, уравновешенные люди придумывают схему, налаживают процесс и тут приходит какой-нибудь честный идиот и все летит к тартарары.
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