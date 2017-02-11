Это война!

Информационная война – это когда врут и передергивают все. Если бы одновременно на пару недель заткнулись и российские, и украинские СМИ, настоящая война постепенно стала бы затухать, как костер, в который перестают подбрасывать дровишки.

В последнее время стараюсь не высказываться по теме войны на Донбассе. Инсайды (и инсайты) на войне – дело такое, что если что и знаешь, в эфир выдавать нельзя. Да и обстановка ежесекундно меняется, так что никаких сил и [Читать...]

На вопрос: “А ты, Юрик, за мир?”, отвечу сразу и не думая – да! За мир и против войны! И не потому что пацифист какой-нибудь отвлечённо начитанный, а исключительно потому, что начнись война моей страны с кем либо, [Читать...]

Потери украинской армии в 2016 году составили 467 человек. Из них только 211 – боевые потери. Напрягая все силы, Украина сдерживает железные бурятские дивизии и теряет за год аж 200 человек. Национальная экономика поставлена на военные рельсы, поэтому [Читать...]

Пока даже в ФБ никто не способен и не хочет понять, что в гражданской войне не бывает безоговорочно правых и беспросветно неправых. А уж о том, чтобы попытаться услышать оппонента и мечтать нельзя. И это всего лишь виртуальная [Читать...]