Никто не обязан любить кого бы то ни было.
Это не тема вообще.
Но хотелось бы понять: с какой целью раз за разом следует высокомерно и брезгливо указывать, что «Гиви» работал охранником в магазине и шофером?
Так же ранее повторялось бессчетно, что «Моторола» был мойщиком машин.
Может, кто-нибудь вспомнит, где и на какой войне в ряду самых заметных персонажей оказался дизайнер модной одежды или салонный стилист?
Это война, ребята!
И если она придет к вам, то защитит вас и заслонит собою именно такой вот шофер или мойщик машин.
И убьет вас он же, если окажется на стороне противника.
Такие дела.
Это война!
Никто не обязан любить кого бы то ни было.
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