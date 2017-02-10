«Обитель зла. Последняя глава»: Проходите, не задерживайтесь

В прокат выходит шестая, заключительная (?) часть франшизы «Обитель зла». Место режиссера вновь занял Пол У. С. Андерсон и «Обитель зла: Последняя глава» стала для него уже четвертой работой в рамках этой киновселенной (хотя так или иначе он был вовлечен в работу на каждой). «Последняя глава» в американском прокате благополучно провалилась и окупится только благодарю международному. Зритель фильм проигнорировал, рецензии критиков уничтожительные, фанаты оригинальной серии видеоигр «Resident evil» также негодуют, ибо вроде как не по канону. Словом, на первый взгляд все ясно: проходите, не задерживайтесь не на что тут смотреть.

Было бы, пожалуй, чересчур утверждать, что этот фильм на самом деле обязателен к просмотру, несмотря ни на что. Но настолько ли он страшен, как его малюют? Ведь, если постараться подойти к просмотру картины без предубеждения о том, что это шестая часть экшна про зомби основанного на видеоигре, то есть, по определению, совершенно мусорный продукт масс-культа. Но с другой стороны, в мире, где, например, такой фильм как «Мстители» имеет 95%-ый рейтинг положительных рецензий кинокритиков (на сайте Rotten Tomatoes) и собирает кассу в полтора миллиарда долларов, отличить «мусор» от качества весьма нелегко. Не по размеру же бюджета, верно? И в этом мире такая резкая, если не сказать снобская, реакция на «Обитель зла» не вполне объяснима, ведь формально фильм соответствует современной парадигме развлекательного экшна – это воплощение кинематографа хаоса. Разница лишь в том, что Пол У. С. Андерсон не пытается притворно прятаться за «захватывающим сюжетом» или «великолепной игрой актеров», режиссер не «предлагает задуматься» и не «покоряет остроумно написанными диалогами», а обнажает перед зрителем этот театр хаотичного действия непосредственно, без купюр, без прикрас.

Итак, нарратив в фильме играет совершенно побочную роль. Элис (Милла Йовович ) приходит в себя в Вашингтоне. Искусственный интеллект «Красная королева» из-за конфликта в программе выступает против своих создателей корпорации «Амбрелла» и сообщает Элис, что у нее есть 48 часов, чтобы спасти человечество от тотального вымирания. В недрах Улея, расположенного под Раккун-сити (где происходили события первой части) хранится антидот для Т-вируса (превратившего население Земли в кровожадных зомби-мутантов). На фоне обозначены главный злодей, его помощник, его клон, группа поддержки и так далее. Значения это, впрочем, не имеет никакого.

Немаловажно, что для просмотра знать, что происходило в предыдущих частях вовсе необязательно (лично мне хватило знакомства лишь с первой), так как в минуту-две Андерсон умещает все важное из предшествующих фильмов. После этого «Обитель зла: Последняя глава» полностью переходит в режим практически авангардного кино, в котором главным выразительным элементов становится монтаж. Темпо-ритм задаваемый режиссером с первых минут нельзя назвать просто быстрым или резким – в зашкаливающем количестве склеек и смен ракурса Андерсон доводит фильм до абстракции, амфетаминового трипа, если угодно, которому не требуется никакая интерпретация. Брутальная мясорубка должна стать объектом чистого созерцания, прямого вчувствования, которое не поддается смыслово-семиотической декодировке. То есть автор логически тренд заданный крупнейшими блокбастерами десятых доводит до критического предела, за которым нарратив не может существовать как нечто целое. Не важно действие, не имеет значения и реакция на него, ценен лишь аффект, ради которого пространственно-временными условностями можно легко пожертвовать, не говоря уж о таких мелочах как текст сценария.