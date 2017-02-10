{ 10 февраля 2017 }

«Обитель зла. Последняя глава»: Проходите, не задерживайтесь

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
Метки: , ,

Обитель зла Последняя глава

В прокат выходит шестая, заключительная (?) часть франшизы «Обитель зла». Место режиссера вновь занял Пол У. С. Андерсон и «Обитель зла: Последняя глава» стала для него уже четвертой работой в рамках этой киновселенной (хотя так или иначе он был вовлечен в работу на каждой). «Последняя глава» в американском прокате благополучно провалилась и окупится только благодарю международному. Зритель фильм проигнорировал, рецензии критиков уничтожительные, фанаты оригинальной серии видеоигр «Resident evil» также негодуют, ибо вроде как не по канону. Словом, на первый взгляд все ясно: проходите, не задерживайтесь не на что тут смотреть.

Было бы, пожалуй, чересчур утверждать, что этот фильм на самом деле обязателен к просмотру, несмотря ни на что. Но настолько ли он страшен, как его малюют? Ведь, если постараться подойти к просмотру картины без предубеждения о том, что это шестая часть экшна про зомби основанного на видеоигре, то есть, по определению, совершенно мусорный продукт масс-культа. Но с другой стороны, в мире, где, например, такой фильм как «Мстители» имеет 95%-ый рейтинг положительных рецензий кинокритиков (на сайте Rotten Tomatoes) и собирает кассу в полтора миллиарда долларов, отличить «мусор» от качества весьма нелегко. Не по размеру же бюджета, верно? И в этом мире такая резкая, если не сказать снобская, реакция на «Обитель зла» не вполне объяснима, ведь формально фильм соответствует современной парадигме развлекательного экшна – это воплощение кинематографа хаоса. Разница лишь в том, что Пол У. С. Андерсон не пытается притворно прятаться за «захватывающим сюжетом» или «великолепной игрой актеров», режиссер не «предлагает задуматься» и не «покоряет остроумно написанными диалогами», а обнажает перед зрителем этот театр хаотичного действия непосредственно, без купюр, без прикрас. 

Итак, нарратив в фильме играет совершенно побочную роль. Элис (Милла Йовович ) приходит в себя в Вашингтоне. Искусственный интеллект «Красная королева» из-за конфликта в программе выступает против своих создателей корпорации «Амбрелла» и сообщает Элис, что у нее есть 48 часов, чтобы спасти человечество от тотального вымирания. В недрах Улея, расположенного под Раккун-сити (где происходили события первой части) хранится антидот для Т-вируса (превратившего население Земли в кровожадных зомби-мутантов). На фоне обозначены главный злодей, его помощник, его клон, группа поддержки и так далее. Значения это, впрочем, не имеет никакого.

Немаловажно, что для просмотра знать, что происходило в предыдущих частях вовсе необязательно (лично мне хватило знакомства лишь с первой), так как в минуту-две Андерсон умещает все важное из предшествующих фильмов. После этого «Обитель зла: Последняя глава» полностью переходит в режим практически авангардного кино, в котором главным выразительным элементов становится монтаж. Темпо-ритм задаваемый режиссером с первых минут нельзя назвать просто быстрым или резким – в зашкаливающем количестве склеек и смен ракурса Андерсон доводит фильм до абстракции, амфетаминового трипа, если угодно, которому не требуется никакая интерпретация. Брутальная мясорубка должна стать объектом чистого созерцания, прямого вчувствования, которое не поддается смыслово-семиотической декодировке. То есть автор логически тренд заданный крупнейшими блокбастерами десятых доводит до критического предела, за которым нарратив не может существовать как нечто целое. Не важно действие, не имеет значения и реакция на него, ценен лишь аффект, ради которого пространственно-временными условностями можно легко пожертвовать, не говоря уж о таких мелочах как текст сценария.

Обитель зла: Последняя глава (Resident Evil: The Final Chapter)

Обитель зла Последняя глава Постер

Год: 2016

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер

Страна: Франция, Германия, Канада, Австралия

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

Сценарий: Пол У. С. Андерсон

Продюсер: Пол У. С. Андерсон, Джереми Болт, Сэмюэл Хадида

Оператор: Глен МакФерсон

Композитор: Пол Хаслингер

Художник: Эдвард Томас, Гай Потгитер, Лиза Ван Вельден

Монтаж: Дуби Уайт

В ролях: Милла Йовович, Иэн Глен, Эли Лартер, Шон Робертс, Оуэн Мэкен, Фрайзер Джеймс, Руби Роуз, Уильям Леви, Рола, Эвер Андерсон

Бюджет: $40 000 000

Мировая премьера: 13 декабря 2016

Премьера в РФ: 10 февраля 2017, «WDSSPR»

Продолжительность: 106 мин. / 01:46

Константин Игнатущенко

Кинокритик, журналист, теолог. Автор монографии «Сравнительный анализ доктрины канонических Упанишад в контексте православного мировоззрения (по текстам Дойссена П.Я.)»

Похожие посты:


  1. «Обитель проклятых»: Рождество в сумасшедшем доме ****

    2. «Обитель проклятых»: Рождество в сумасшедшем доме ****

    Триллер «Обитель проклятых». Режиссер: Брэд Андерсон. Актеры: Кейт Бекинсейл, Джим Стёрджесс, Брендан Глисон, Майкл Кейн и другие. Студентам психиатрического факультета рассказывают о нервных заболеваниях. На истерии степенный лектор останавливается наиболее подробно — и даже решает проиллюстрировать сказанное. В [Читать...]


  2. Запущена «Обитель зла – 6»

    3. Запущена «Обитель зла – 6»

    Шестая часть картины по мотивам популярной игры будет представлена зрителям 12 сентября 2014 года, сообщает ShockTillYouDrop. Напомним, что «Обитель зла – 5: Возмездие» была выпущена в 2012 году и собрала в мировом прокате 221.000.000 долларов. 


  3. Глава Disney Алан Хорн рассказал про «Звездные войны»

    4. Глава Disney Алан Хорн рассказал про «Звездные войны»

    Глава компании Disney Алан Хорн выступил на конвенте D23 и рассказал о седьмом эпизоде «Звездных войн», сообщает Totalfilm. Несмотря на то, что все подробности будущего фильма по-прежнему остаются в тайне, Алан Хорн подтвердил, что премьера состоится летом 2015 [Читать...]


  4. Последняя встреча

    5. Последняя встреча

    Ирландская певица Шинейд О’Коннор при первой же встрече послала американского певца Принса, автора ее знаменитого хита «Nothing Compares 2 U», далеко и надолго. 42-летней исполнительнице не понравилось, что чернокожий музыкант стал упрекать ее в богохульстве. – Я встретила [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««

﻿