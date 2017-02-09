Великий французский биатлонист и красивый мужик Фуркад, вопреки своему брутальному виду, оказался по сути мелким гнилофаном, которому подошла бы внешность, скажем, Андрея Мальгина.

Даже французская федерация биатлона извинилась за гнилостные высказывания Фуркада о российских биатлонистах.

А он еще и брызгал всем, чем можно, требуя русских отстранить, дисквалифицировать, снега не давать , хлебом не кормить и к бабам не подпускать лет пятьдесят!

Зачем это великому Фуркаду, который и так выигрывает все подряд?!

Душка в нем нету, душка!

Наш бы чемпион на его месте так сказал:

- А ну-ка, Вася, иди сюда! Все, Вася, сюда подошли, быстро! Хаванули свой допинг? Ну и ништяк! А теперь пойдем выйдем на свежий воздух – я вам вашу мамину маму покажу, я вас всех вертеть на своей лыжной палке буду, вы у меня мишенями срать станете!..

Так бы сказал великий русский чемпион.

Да тот же Александр Иваныч Тихонов так бы и сказал, будь он помоложе.

Но кто Фуркад супротив Тихонова? Лягушка французская.

Тьфу на него.