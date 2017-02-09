{ 9 февраля 2017 }

Чемпионат мира по футболу 2018

Рубрики: [Фейсбук]  

Чемпионат мира по футболу 2018 это будет такой лютый позор, по сравнению с которым, обосраться на первом свидании – всего лишь досадная неловкость.
Это вам не Сочи, где российских гладиаторов то ли кормили макаронами с мельдонием, то ли нет; то ли заставляли солдат-девственников писать вместо биатлонистов, то ли не заставляли. Тут без вариантов. Две недели добровольного национального унижения…
И конечно, когда англичане и немцы уедут домой лечить свое затяжное похмелье и приобретенные в Саранске и Калининграде венерические заболевания, добросердечный русский народ спросит угрюмо:
- Это что вообще такое было?..
А предатели и шпионы иностранных разведок начнут услужливо нашептывать обывателям, передергивать и очернять.
Мол 700 миллиардов рублей вбухали в праздник спорта. А это – три годовых бюджета Минсельхоза, два годовых бюджета на медицину, два годовых бюджета на строительство и ремонт дорог и бюджет МГУ за 100 лет.
И неспроста у Мутко украинская фамилия…

Сергей Ключенков


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