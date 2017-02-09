Чемпионат мира по футболу 2018 это будет такой лютый позор, по сравнению с которым, обосраться на первом свидании – всего лишь досадная неловкость.

Это вам не Сочи, где российских гладиаторов то ли кормили макаронами с мельдонием, то ли нет; то ли заставляли солдат-девственников писать вместо биатлонистов, то ли не заставляли. Тут без вариантов. Две недели добровольного национального унижения…

И конечно, когда англичане и немцы уедут домой лечить свое затяжное похмелье и приобретенные в Саранске и Калининграде венерические заболевания, добросердечный русский народ спросит угрюмо:

- Это что вообще такое было?..

А предатели и шпионы иностранных разведок начнут услужливо нашептывать обывателям, передергивать и очернять.

Мол 700 миллиардов рублей вбухали в праздник спорта. А это – три годовых бюджета Минсельхоза, два годовых бюджета на медицину, два годовых бюджета на строительство и ремонт дорог и бюджет МГУ за 100 лет.

И неспроста у Мутко украинская фамилия…