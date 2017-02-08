Можно не любить человека, можно его даже ненавидеть, но когда его убивают, писать, что это просто праздник какой-то …

Не промолчать, не отметиться констатационным статусом, а просто праздник праздновать!

И в комментах у меня сейчас начать свои традиционные демагогические пляски с вывертом, типа, а смерти Гитлера можно радоваться?.. А смерти Сталина?.. А смерти Чикатило?..

Да идите на!

Спорить можно с людьми, а вы уже выдавили из себя человека!

Не раба – человека выдавили.

По капле чужой крови.

Не поленитесь взглянуть в сети на толпы, радующиеся и празднующие теракты с человеческими жертвами.

Какие хорошие, светлые лица!

Вы в той толпе!