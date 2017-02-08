Можно не любить человека, можно его даже ненавидеть, но когда его убивают, писать, что это просто праздник какой-то …
Не промолчать, не отметиться констатационным статусом, а просто праздник праздновать!
И в комментах у меня сейчас начать свои традиционные демагогические пляски с вывертом, типа, а смерти Гитлера можно радоваться?.. А смерти Сталина?.. А смерти Чикатило?..
Да идите на!
Спорить можно с людьми, а вы уже выдавили из себя человека!
Не раба – человека выдавили.
По капле чужой крови.
Не поленитесь взглянуть в сети на толпы, радующиеся и празднующие теракты с человеческими жертвами.
Какие хорошие, светлые лица!
Вы в той толпе!
Гиви
Можно не любить человека, можно его даже ненавидеть, но когда его убивают, писать, что это просто праздник какой-то …
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