{ 8 февраля 2017 }

Гиви

Рубрики: [Фейсбук]  

Можно не любить человека, можно его даже ненавидеть, но когда его убивают, писать, что это просто праздник какой-то …
Не промолчать, не отметиться констатационным статусом, а просто праздник праздновать!
И в комментах у меня сейчас начать свои традиционные демагогические пляски с вывертом, типа, а смерти Гитлера можно радоваться?.. А смерти Сталина?.. А смерти Чикатило?..
Да идите на!
Спорить можно с людьми, а вы уже выдавили из себя человека!
Не раба – человека выдавили.
По капле чужой крови.
Не поленитесь взглянуть в сети на толпы, радующиеся и празднующие теракты с человеческими жертвами.
Какие хорошие, светлые лица!
Вы в той толпе!

Аркадий Кайданов


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