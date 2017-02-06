«Звонки»: Позвони мне, приползи…

Через 12 лет после создания японским кинорежиссером Хидэо Наката мистического хоррора «Звонок 2» (американской франшизы на основе японской серии фильмов ужасов «Звонок»), на экраны вышел триквел ужасающей истории – «Звонки».

Естественно, должно было появиться продолжение истории про мстительную Самару, так как РэйчелКеллер (Наоми Уоттс) не удалось подружиться и присмирить неуемный дух мертвой девочки. А еще и потому, что про «адских» подружек Самары – Садако (японская серия «Звонок») и Каяко («Проклятие») в июне 2016 уже показали продолжение, даже объединив их кровавые похождения, забирающие человеческие души в мистическом триллере «Проклятые: Противостояние» («Садако против Каяко»), режиссера Кодзи Сираиси.

В этот раз авторами непрекращающегося кошмара про длинноволосую, ползущую девочку Самару стали испанский режиссер Ф. Хавьер Гутьеррес, сценаристы Дэвид Лука, Джейкоб Эстес, Акива Голдсман и Кодзи Судзуки.

Профессор университета – Гэбриел (Джонни Галэки) помимо чтения основных лекций по биологии изучает «жизнь» души и тела после смерти, также втягивая в свои необычные исследования студентов, посещающих его курс. Холт (Алекс Роу) и еще нескольких учеников особенно глубоко погружаются в тему жуткого и мрачного потустороннего мира. Студенты получают от профессора специальное задание, посмотреть и проанализировать старинную таинственную видеозапись. После увиденного кошмара, многие погибают жуткой смертью, которая оставляет зловещий отпечаток на лицах погибших. Джулия (Матильда Лутс), пытаясь спасти своего возлюбленного от неизбежной ужасной смерти тоже смотрит «проклятую» видеозапись, и знакомится с ее «знаменитой» героиней – Самарой Морган, потусторонней жутью, внезапно и стремительно выползающей из экрана любого гаджета, мгновенно обволакивающей жертву предлинными черными волосами, и забирающей жизни ровно через семь дней. Джулия, как и Рэйчел одержима идеей помочь Самаре обрести вечное успокоение, но Самаре понравилось жить в глубоком колодце, и частенько выползать, чтобы совершать очередные кровавые злодеяние, и она изобретает новые ухищрения остаться в мире живых и мстить.

По стечению мистических обстоятельств «ползущий теле-кошмар» Самару Морган в триквеле великолепно изобразила американская актриса и художник с такой же фамилией, как и у волосатого чудовища – Бонни Морган. Благодря Бонни, Самара подросла, и на протяжении почти всего просмотра думалось, что идея режиссера – в итоге показать зрителю, что это не 8-летняя девочка, а ее биологическая мать приползла из преисподней защитить дочку. Однако оказалось, что это всего лишь киноляп или, возможно, так режиссёр воспринимает Самару, и для усиления ощущений жуткости и страха увеличил ее в размерах до взрослой женщины.

Мистический хоррор «Звонки» воспринимается каким-то, не настоящим, нелепым фильмом ужасов. Кровавые проявления мести Самары не убедительны, и совсем не пугают. Смотря наиболее страшные эпизоды, вроде бы и понимаешь, что режиссер, именно этой сценой старался напугать, поселить в тебе тот самый – особенный «долгий» страх, но почувствовать такое не получается, и даже появляется чувство жалости и переживания за автора, что он не достиг цели. Слишком часто появляются эпизоды с жуткими сценами, «проклятое видео» буквально засмотрели «до дыр», и от этого потерялся смысл мистического триллера, который должен вселять чувство непрекращающегося страха. Даже Самаре стало скучно и тоскливо, и она решила придумать что-то новое…

Чтобы не испортить ощущения ужаса и страха, навечно поселившиеся после увиденного в «Звонке» и «Звонке 2», лучше не смотреть триквел «проклятого видео». Однако, наверняка найдутся и такие, кто впервые заинтересовался ужасающей историей «Звонков», тогда стоит отправиться в кино, дабы убедиться, что проклятие Самары не исчезнет никогда, и обязательно будут новые звонки из ада, и смерть наступит ровно через 7 дней.