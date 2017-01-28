Точка отсчёта

Обратил внимание, что практически в одно и то же время случилось немыслимое еще пару-тройку лет назад: несколько известных соотечественников, очень культурных людей со взглядами вполне себе либеральными, заявили, что немцы уж как-то слишком затуркали себя вечным покаянием за преступления гитлеровского фашизма.

Прошу отметить этот факт как точку отсчета.

Подождем призывов к немецкому народу, отбросив ненужные комплексы, гордиться подвигами отцов и дедов времен 30-40- х годов.