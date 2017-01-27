В позднем Советском Союзе власть, как известно, поддерживала “прогрессивные движения” по всему миру, но любой намек на что-нибудь аналогичное дома – встречал предсказуемую реакцию.

Это ты в Америка Анджела Дэвис – видный борец за права трудящихся – а если ты тут хочешь быть Анджелой Дэвис, то пройдемте, гражданка, в отделение, установим вашу личность и разберемся, почему вы допускаете антисоветские высказывания.

Буквально то же самое нас ждет и сейчас.

Во всем мире наша власть болеет за коллективного Трампа – но именно борьба с “внутренним Трампом” станет ее главным занятием на домашнем фронте в ближайшее время, и она этим уже занята.

Обвинения “внутренним трампистам” будут такие.

Во-первых, вы хотите разрушить нашу многонациональную страну и поссорить между собой все десять миллионов народов, которые населяют Торговую Федерацию. Чемпионов по вольной борьбе хотите обидеть! Владельцев торговых центров хотите оскорбить! Золотые памятники акынам и батырам в центре Москвы ставить не хотите! Может, вы еще сквер Ислама Каримова в Замоскворечье потребуете переименовать?

Во-вторых, вы хотите поссорить нас с Трампом. С таким трудом, пройдя долиной слез, мы добились того, что Госдепнаш, и теперь хотим, как положено, принести ему щедрые дары, а вы мешаете! Что значит “не надо платить дань”? Что значит “Донбасс не Украина”? Что значит “не надо побеждать Халифат новым Афганом”? Что значит “не надо покупать американские облигации на миллиарды”? Провокаторы, поджигатели третьей мировой войны. Не дождетесь!

Ну и наконец, вы хотите, чтобы мы свернули с курса реформ, изменили идеалам Гайдара, запустили печатный станок, взяли на содержание ораву бездельников и дармоедов, раздали деньги всем этим отстойным заводам и фермерам, которые их все равно украдут и пропьют. Жалкие популисты! Зачем вам эти заводы, зачем вам фермеры, что вы с ними будете делать – солить? Людей только с толку сбиваете. Смотрите лучше, какую хорошую яхту продает один наш партнер из Катара. И недорого! Что значит “кто самолет сбил”? Какая разница. Ну лучше же яхту купить! И инфляции не будет.

Вот такая нас ожидает борьба с призраком Трампа, который мы должны – совсем как мировой терроризм – остановить на дальних подступах.

И это логично.

Одно дело, когда проигрывают чужие жулики где-то далеко. Это тревожно, конечно, но зато полезно.

И совсем другое – если в опасности свои жулики. Здесь.

Какой ужас.