По телевизору то и дело показывают каких-то неожиданных певцов. То Игорь Саруханов промелькнет, то Дима Маликов. Интересно, есть ли на земле люди, которые сидят у экрана и думают, эх, сейчас бы Игоря Саруханова послушать. Вот было бы круто! И оп! Волшебство, стоит этот певец в прической королевского пуделя и такой “лодочка плавиииии!”. Охуеть же!

Есть такие люди или нет? Я хочу знать! Люди, которые вообще вспоминают об этом замечательном исполнитле протяжных песен?

Или Маликов. Ну, да. Все говорят, мол, консерваторию закончил хуе-мое. Но что-то нет таких афиш, мол, в филармонии сегодня Симфонию номер семь Людвига ван Бетховена исполнит Дима Маликов. Нет такого. Или есть, ноя такого не видел. Есть концерт Димы Маликова в Доме культуры имени Коминтерна “Звезда моя далекая”. Не знаю, что должно произойти, чтобы этого не было. Для начала дима Маликов должен стать Дмитрием Маликовым.

А вы знаете, что Кай Метов жив? И живее, сука, всех живых! И даже на корпоративах тем кому за сто двадцать четко речетативит свою позишын намба ван. Обтерся немного, осыпался слегка, но жив. Интересно, кто о нем вспоминает хоть иногда? Как это происходит? Кому приходит в голову позвать Кая Метова на корпоратив? Почему его не сразу не увольняют, этого человека?

Короче, много в этом телевизоре не понятного. Особенно мультфильмы стали ебанутыми.