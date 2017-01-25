Декриминализация

В чем польза декриминализации стаей о семейном насилии? Будет больше приговоров.

Сейчас уголовные дела по ним заводить долго и муторно, поэтому менты их не любят. Нужно работать над доказательной базой, судьи тоже лютуют. Да и государственного интереса в том. чтобы посадить в тюрьму человека только для того, чтобы сломать ему жизнь – никакого нет.

Есть арест, есть обязательные работы, есть штрафы в конце концов.

Можно сколь угодно долго язвить по поводу собянинско-ментовского произвола с парковками и камерами, но жизнь показала, что это работает. Получив 1-2 раза штраф в 3000 рублей, нужно быть весьма пассионарным чееловеком, чтобы и дальше парковаться где ни попадя. Я уже не говорю о пьянстве за рулем.

Нынче отмазаться от ментов за пьяное вождение стоит от 100 тысяч рублей. А за такие деньги я не то что на такси буду ездить, а еще и лимузин с непотребными девками смогу оплатить. Дешевле выйдет.

С насилием в семье тоже будет сполошная польза и европа.

Раньше было как. Например, бьешь ты жену по роже мясорубкой, а она в обиде пишет на тебя заявление в РУВД. Пока вся эта канитель тянется – объяснения, протоколы, допрос свидетелей – жена в 90% случаев заявление забирала обратно.

А по новому закону назад у нее дороги не будет. Мировой судья автоматом будет выносить административные 15 суток ареста и штраф дебоширу и хулигану.

Популяризаторы нового закона говорят, что вырастет правовая грамотность и народ начнет думать прежде, чем распускать руки.

Однако мне кажется, в нашем случае рост правовой грамотности означает, что трезвые просто будут бить супружниц телефонным справочником и без свидетелей, а алкота, как и прежде – всем, что попадется под руку.