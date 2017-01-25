Инцидент с Толстым

Инцидент с Петром Толстым – это готовое учебное пособие для России и русских на тему: “как надо давать по рукам”.

В эти дни мы увидели, как жесткое и солидарное сообщество – вообще-то глухо равнодушное к безумным расистским рассуждениям людей своего круга, – мгновенно мобилизуется, когда оказываются задеты его собственные интересы, пусть и на словах.

Люди устраивают огромный скандал, проклинают обидчика – и, что очень важно, заставляют включаться в эту историю и всех остальных, тех, кому вроде бы нет дела до их интересов, но кому тоже приходится что-то сказать.

Этому очень полезно учиться.

Не фантазировать про “Советский Союз”, которого нет и никогда больше не будет, не грозить картинками с “товарищем Сталиным”, который помер давно, не на Путина в телевизоре смотреть, который тоже однажды уйдет на пенсию капусту сажать, не про “мировую справедливость” галлюцинировать, – а учиться тому, что такое национальная солидарность.

Профессиональные борцы с антисемитизмом в этом деле для нас такие же отличные учителя, как шведы – для Петра Великого.

Кстати, не грех и у соседей тому же самому поучиться.

Вы же видели, как они недавно пинками выкинули из своей страны телеканал “Дождь”, выкинули с руганью и плевками, – а чем на это ответили изгнанные?

“Ну… мы не можем их осуждать… они же страдают от российской агрессии… я понимаю их чувства… мы должны оставить их в покое… мы не имеем права их сейчас критиковать…”

Высокий класс дисциплинарно-воспитательного искусства.

Сказали тебе украинские старослужащие драить пол зубной щеткой, раскаиваясь в преступлениях России, – и ты раскаиваешься и драишь, хоть ты и сотрудник телеканала “Дождь”.

Да и в России есть регионы – заслуженные мастера этого вида спорта.

И только русские любят про мировую справедливость поговорить, про то, как мы еще в космос слетаем и Берлин возьмем.

Космос и Берлин закрыты на учет, у них санитарный день.

А вот создать для каждого, кто любить поговорить о “генетике русского народа”, о виновашках и покаяшках России, – правильную, нужную атмосферу, такую, что рука сама потянется заполнить иммиграционные документы, – вот это важное дело.

И я почему-то не сомневаюсь, что хоть и с опозданием, но оно будет сделано.