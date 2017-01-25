Я вам скажу одну хорошую новость про демшизу.

Очень хорошую новость.

Каждый раз, когда мы слушаем их разговоры про “генетическое рабство русского народа”, про то, что “Россия должна просить прощения у цивилизованного мира”, что “министром иностранных дел Канады назначили украинку – ух, она вам покажет”, что “в Киеве каштаны, а в Москве больно и стыдно”, и про Гаагский трибунал, и про люстрацию, и еще раз про покаяние, и про репарации всем достойным народам, и опять про генетику, ну куда без генетики-то приличному человеку, – помните главное.

Они уезжают.

Они постоянно – год за годом, десятилетие за десятилетием, – эмигрируют.

Их сообщество внутри страны сокращается – и поколенчески уже не воспроизводится не то что в объеме 1927-го, но и 1977-го, и 1987 года.

Из десяти приличных людей 1987 года – через тридцать лет в России осталось максимум пять.

Бывшие общины окраин Российской империи, пройдя через миграцию в большие советские города как промежуточный исторический этап, – едут дальше.

А плюс к тому – и много новых государств у них появилось за все эти годы.

Загляните, если не лень, в лайки к любому из очень популярных лидеров демшизы – и вы увидите там не меньше 50% аплодисментов от людей, которые уже давно здесь не живут.

Конечно, кое-кто остается.

Но процесс идет – и я уверен, что уже в 2020-е мы увидим новое поколение либералов, которое, несомненно, не будет таким уж сладким и пушистым, но в нем не останется уже этой специфической ненависти, этой жестоковыйной, бешеной злобы, которую знает каждый, кто сталкивался с классической демшизой.

Будут обычные русские ребята полиберальнее прочих.

А уж если Путин просидит до 2024 года – есть шанс еще на тысячи разочарованных выездов в свободный мир, и чаще всего без обратного билета.

Так что не все так плохо.

Эмиграция из России этих милых людей – спасет Россию.