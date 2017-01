Дэвид Боуи претендует на Brit Awards 2017 посмертно

Опубликован шорт-лист исполнителей, претендующих на награды британской музыкальной премии Q Awards. Фаворитом престижной премии стал Дэвид Боуи — британский певец представлен в шести категориях, среди которых «Лучший артист года», «Лучший концертный исполнитель», «Лучший трек» («Where Are We Now?»), «Лучший альбом» («The Next Day»), «Лучшее [Читать...]

Дрейк установил рекорд в чарте синглов Великобритании с треком «One Dance». Композиция удерживает первое место на протяжении семи недель подряд, чего не случалось почти девять лет, передает Apelzin. В последний раз такой показатель продемонстрировала Леона Льюис с синглом [Читать...]

Сингл Дэвида Боуи “Where Are We Now?” вошел в первую десятку чарта интернет-магазина iTunes в России по результатам недели с 7 января по 13 января 2013 года. Песня, вышедшая 8 января, стартовала в хит-параде с десятой позиции. Ранее [Читать...]

В Лондоне объявили номинантов музыкальной премии BRIT Awards, которую вручат на арене O2 25 февраля 2015 года. Фаворитом премии в этом году стал Сэм Смит, представленный в пяти номинациях: «лучший британский исполнитель», «прорыв года», «лучший британский сингл», «лучший [Читать...]

Церемония вручения наград British Music Industry Awards по итогам 1995 года прошла в зале Earls Court в Лондоне. Манчестерская группа Oasis, получившая на прошлой церемонии приз как “открытие года”, выиграла три основные награды: “лучшая группа”, “лучший альбом” (“What’s [Читать...]