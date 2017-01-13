Есть на свете явления такой абсолютной гармонии, что всегда приносят счастье и ощущение красоты и правоты жизни.
Безветренные снежные вечера зимой.
Теплые осенние дни, когда ветер гоняет желтые и красные листья.
Воздух в горах.
Цветущие летние поля и холмы.
Бесконечность горизонта, когда смотришь на море.
Курсы уринотерапии для телеканала “Дождь” в самом сердце украинской свободы, которую они воспевали так долго.
“Разведка Болботуна с сотником Галаньбой во главе пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице.
И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман…
- Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте…
- Нет, тот, – дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, – не журись, сами грамотны, прочитаем.
Боже! Сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев… Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!
Не дал.
Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове”.
Фельдмана жалко.
Зато тебе, дорогой телеканал “Дождь”, уринотерапию хорошо бы продолжить.