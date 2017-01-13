Есть на свете явления такой абсолютной гармонии, что всегда приносят счастье и ощущение красоты и правоты жизни.

Безветренные снежные вечера зимой.

Теплые осенние дни, когда ветер гоняет желтые и красные листья.

Воздух в горах.

Цветущие летние поля и холмы.

Бесконечность горизонта, когда смотришь на море.

Курсы уринотерапии для телеканала “Дождь” в самом сердце украинской свободы, которую они воспевали так долго.

“Разведка Болботуна с сотником Галаньбой во главе пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице.

И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман…

- Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте…

- Нет, тот, – дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, – не журись, сами грамотны, прочитаем.

Боже! Сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев… Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!

Не дал.

Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове”.

Фельдмана жалко.

Зато тебе, дорогой телеканал “Дождь”, уринотерапию хорошо бы продолжить.