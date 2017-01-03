Ничего не могу с собой поделать – обычно досматриваю завершающие титры до слов “конец фильма”. Вычитываю фамилии создателей в поисках знакомых. После “Викинга” в титрах никого знакомых не обнаружил – ни ассистентов, ни гримёров, ни каскадёров… новый теперь люд кино делает, незнакомый. Ну кроме трёх самых первых фамилий в титрах – Максимов, Эрнст – продюсеры-продюсеры, а следом – ведущий продюсер – Верещагин. Они, трое, собственно, всё кино и затеяли. Придумали тему, собрали всех творцов – сценаристов, режиссёров, операторов, утвердили актёров, бюджет… Теперешнее кино целиком продюсерское, поэтому с этих троих и спрос.

Оно может и не скромно, но всех троих знаю. Ну как знаю? У Анатолия Максимова сто лет назад брал интервью в свой журнал “Кинопроизводство”, а через много лет после этого повстречал Анатолия в спортклубе, в раздевалке, у ящичков. Поздоровался с ним радостно, а он в ответ такую брезгливую гримасу лицом изобразил, что я больше попыток поздороваться не предпринимал.

Интервью давнишнее с Максимовым и в самом деле получилось никаким. Он и давать-то его не хотел, но его всегдашний руководитель Эрнст в предыдущем номере со мной поговорил и Анатолию ничего не оставалось. Максимов оказался для меня чересчур умным и отстранённым…

А вот интервью с Костей, кстати, получилось. При девственном моём тогдашнем навыке разговаривать под диктофон, но было какое-то электричество. Как-нить выложу его тут.

Когда я познакомился с Эрнстом и не помню. Ощущение, что году в 85-м. Может быть на “Человеке с бульвара…”, но, скорее всего на “АССЕ”. Мы почти ровестники, Костя на годик помоложе… Я замдиректорствовал, а Костя был человеком из телевизора. Тогда ещё не шибко в кадре, всё больше режиссёрил.

Эрнст тоже сильно умнее, но не так как Максимов это выпячивал. Кроме того, у нас с ним была, как мне кажется, искренняя человеческая симпатия друг к другу.

С Лёней Верещагиным мы познакомились ещё раньше, чем с Эрнстом. Он из старых-престарых мосфильмовских людей. Году в 84-м я вёл площадку на “Зимнем вечере в Гаграх” и прямо у камеры дал по башке огромному постановщику, чем сильно удивил многих на студии. Мосфильм звуковая организация и понеслось по коридорам – мол мелкий какой-то админстратор появился, сам броваст, из Курска, всех бьёт… После такого представления ко мне прибыли знакомиться Лёня и Шура Нахимсон, а привёл их со мной знакомить Гриша Тверкой. И стали мы с тех пор приятелями. Теплоту чувств подкрепляло членство в одной парторганизации. “Объединение комедийных и музыкальных фильмов”, как счас помню. Сидели на собраниях с мэтрами. Гайдай, помнится, всё жаловался, что не может найти сценарий, а мы с Лёней вовсю резались в морской бой…

Чтобы долго тут не затеваться с воспоминаниями, сообщу, что ко всем троим у меня нет никаких чувств типа злобы, зависти или обид каких. Честно. Даже наоброт – Эрнста и Верещагина считаю людьми выдающимися профессионально, а то, что не здороваемся с Максимовым, так и хрен бы с ним.

Адвокатировать им тоже не берусь. Все парни взрослые, самостоятельные.

Грешен, прочёл подкинутый мне текст, автор которого “Викинга” и его создателй лихо клеймит – мол и русофобы и антигосударственники. В каментах к тому тексту пишут, что автора разгромной рецензии из реконструкторов. Ну, фестивали с элементами реконструкции быта, костюмов, оружия…

Не знаю как вам, а мне с некоторых пор один реконструктор активно не нравится. Если компилировать из текста Михаила Афонасьевича, то получтся про того реконструктора так: “Все губернии плюют на твою музыку!” и “… Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!”

Компиляция вольная, но моё отношение к реконструктору отражает в полной мере. Это к тому, что не всем реконструкторам можно верить…

Опять же, из критического текста – в нём полно обвинений в заимствованиях. Сам я иноземнного сериала “Викинг” не видел, оно может и надёргали оттудова… но, прошу заметить, нот в музыке всего семь… Если в кинематографе где-то уже отражён какой-то временной отрезок, то ныряя в эпоху последующие создатели вольно или невольно оглядываются на первопроходцев.

По мне, так главные неудачи не в том, что по первости военизированные персонажи воспринимаются шибко похожими на гвардию Хирурга. Худо то, что сценарий провисает на всём протяжении. От того, наверное, и актёрские страсти кажутся кое-где избыточными. Когда актёрам надобно эти страсти (суть демонов) играть, то без понимания ими драматургии получается неловко.

И очень хороший актёр Данила Козловский не совсем конечно Владимир. Спору нет, прекрасен, красив… но перед съёмками могли бы парня в спортзал сводить, а то… ну сами увидите.

Мне вообще показалось, что сам Викинг вовсе не герой Козловского, а Свенельд в исполнении Максима Суханова. Вот уж зверюга и мужчина, вот герой, так герой. При том, что актёрские краски Суханова уже много лет не блещут разнообразием, но убеждает же!

Смотреть фильм всё-одно – надо! Спорить, не соглашаться… Это нормально.

Тема денег на производство, тем более в контескте – “это наши с вами деньги”, мне кажется зряшной. Так уж устроен мир, наши с вам и деньги – это купюры которые в ваших кошельках и карманах, а те, что лежат на карточках и счетах – они уже ваши с некторой оговоркой…

Да, и к полемике вокруг “Викинга” – жаль, что не читаю по-гречески, а то забавно было бы ознакомиться с реакцией нынешних греков, например, на фильм “Александр”…