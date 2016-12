«Скрытые фигуры»: Да, мы можем!

В оригинальном названии фильма – Hidden Figures – прячется очень любопытная игра слов. С одной стороны, это «невидимые цифры», то есть математические расчёты, неразличимые для среднестатистических людей без соответствующего склада ума, но являющиеся основой работы любой техники, а, следовательно, и основополагающим фундаментом прогресса. С другой стороны, это «скрытые фигуры», то есть люди, которые проделали колоссальную работу в масштабах целой нации, находясь в тени, то есть их имена и что именно они сделали до поры до времени особо не афишировали. И на то были две причины: пол и цвет кожи. Но не так давно американская писательница Марго Ли Шеттерли воспользовалась демократизацией общества и более свободным доступом к историческим документам и написала феноменальный бестселлер «Американская мечта и нерассказанная история чернокожих женщин-математиков, которые помогли выиграть Космическую Гонку». Режиссировать экранизацию взялся Тед Мелфи, автор обаятельной драматической комедии «Святой Винсент» с Биллом Мюрреем в главной роли.

Стоит отметить, что книга Шеттерли не является художественной, это чистой воды научно-популярное произведение, целиком и полностью основанное на исторических фактах. И улыбка на лице после просмотра в первую очередь символизирует не отменное качество фильма (а оно именно такое), а скорее искреннее удивление, что в мире всевозможных сиквелов и сотнях «основанных на реальных событиях» картин есть место поистине удивительным и реальным историям, о которых трудно даже вообразить. Три чернокожие дамочки ответственны за первый полёт в космос с американским гражданином на борту? Что? Ещё скажите и Армстронга они запустили… А они и запустили! Хотите верьте, хотите нет, но так оно и было. Не прямо уж они, а скорее их расчёты, да и непосредственное участие, которое приняли две из трёх девушек, но обо всём по порядку.

Три подружки Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон работают в сегрегированном подразделении Исследовательского центра в Лэнгли, занимаясь различными рассчётами и разработками для НАСА. Они все – образованные математики, кто-то лучше разбирается в физике, кто-то в вычислительных технологиях, а в Мэри главенствует инженер. Роль Кэтрин досталась актрисе Тараджи П. Хенсон, чья игра как минимум восхищает, подтверждением чему стали уже полученные награды и номинации. Её персонаж – центральный, Кэтрин переводят в специальный отдел, занимающийся непосредственным рассчётом траекторий и другими около полётными приготовлениями. Попадает она под руководство строгого, но справедливого Эла Харрисона (Кевин Костнер в своей лучшей форме за многие годы). Партия Дороти отошла оскароносной Октавии Спенсер, которая за эту роль уже успела получить номинацию на «Золотой глобус». Её героине приходится тяжело, она работает больше всех, но бессердечное руководство в лице очень строгой и отталкивающей здесь Кирстен Данст не спешит повышать работягу по должности. Она руководит небольшим подразделением чернокожих девушек-математиков, чьими основными инструментами являются карандаш и бумага, но в один день по приказу сверху в инженерный отдел интегрируют первую ЭВМ, в надежде сократить унизительное отставание от Советов в космической гонке. Дороти приходится действовать решительно, как и Мэри, чьё вступление в должность инженера (первого чернокожего и первого женского пола) как бы «по протоколам» невозможно без прохода соответствующих курсов. Но и тут загвоздка: на курсы инженеров космических кораблей в штате Вирджиния девушки не допускаются по закону. Мэри начинает борьбу на юридических полях, заставляя зрителей задерживать дыхание при каждом появлении на экране, потому что Жанель Моне, её исполнившая, блистает как звезда. В этом году выходят два фильма с её участием (второй – Moonlight), которые, судя по всему, окончательно обеспечат ей звание «открытие/прорыва года».

Второй план в фильме также чудесный: кроме двух до ужаса противных Кирстен Данст и Джима Парсонса (его герой, высокомерный математик, портит кровь героине Хенсон), есть неописуемо обаятельный Махершала Али, постоянно светящийся в кадре, будто бы уже зная, что в этом наградном сезоне у него нет конкурентов (Оскар за Moonlight фактически у него уже в кармане). И, конечно же, упомянутый Костнер, ходячий цитатник, за игрой которого давненько не было так приятно наблюдать. Одним из основных кураторов и продюсеров проекта стал Фаррелл Уильямс, который вместе с Хансом Циммером и Бенджамином Уоллфисчем написали один из лучших саундтреков года. Причём, их усилия разделились пополам – Фаррелл записал целый альбом из десяти оригинальных песен, две из которых имеют высокие шансы быть номинированными на Оскар (Runnin’ и I See Victory), а Циммер возложил на свои плечи инструментальную часть. Результат впечатляет: духовые и клавишные мелодии гениального композитора чутко подстраиваются под настроение картины, а цепляющие мотивы Уильямса заседают глубоко под коркой, машинально заставляя после выхода из кинотеатра напевать runnin’ from the man, runnin’ from the badge, представляя мчащуюся Хенсон под проливным дождём.

Изначально, перед просмотром, лишь слегка ознакомившись с сюжетом или глядя на постер или трейлер, в голове возникают два напрашивающихся триггера, от которых, уверен, большинство будет (или планирует) плясать в рассуждениях о фильме – расизм и феминизм. Но у Теда Мелфи позиция очень чёткая по этому поводу: своей работой он как бы говорит нам, что, да, было тяжело, да, были столкновения на почве расовых предрассудков, да, была дискриминация по половому признаку, но «Скрытые фигуры» не об этом. Это кино о трёх мужественных дамах, верующих в силу науки, у которой нет ни цвета кожи, ни пола. О трёх гениальный личностях, настрадавшихся и намучившихся из-за нравов того времени, но каждый раз преодолевающих все преграды на своём пути. Они боролись за свою нацию, чтобы отправить её наконец в космос, порой приходилось бороться и с самой нацией, терпя унижения и оскорбления, но всё это меркнет перед общей целью. Режиссёр не старается навязывать нам спекуляции на тему социальных подтекстов, он просто показывает как было на самом деле – сегрегация, как на рабочем месте, так и в обществе. Мелфи не так важны страдания героев, ему важны моменты радости – микро-эпизоды, в той или иной мере затрагивающие струнки души. Даже противостояние с русскими здесь показано не как борьба добра со злом, а как вполне здоровая конкуренция двух могущественных держав. «Чёртова собака, чёртов манекен», – комментирует успешный запуск «Востока 3КА-2» глава Исследовательского центра.

Главная заслуга Теда Мелфи в том, что он сумел выдержать лёгкий, необременяющий тон фильма до самого конца, благодаря чему ему удалось преподнести в целом обычную историю, затрагивающую темы от космической гонки США и СССР до борьбы за гражданские права, под неожиданным, свежим и неосвещенным ранее в кинематографе углом. «Скрытые фигуры» оказались картиной, полной шарма и энергии её титульных героинь, чьи амбиции несокрушимы, а портреты в исполнении Хенсон, Спенсер и Моне – неотразимы.