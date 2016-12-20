«Бруклин»: Цельно, богато и логично

«Бруклин» не берет во внимание ни пол, ни возраст зрителя, фильм просто повествует уникальную в своем роде любовную историю, наполненную эмоциями и переживаниями, взлётами и падениями, успехами и трагедиями, не пытаясь уложиться в какие-то определенные рамки или каноны кинематографа. Гениально написанная, чутко срежиссированная и изумительно сыгранная драма о трансатлантическом любовном треугольнике.

1950-е годы, тысячи европейцев всеми силами пытаются мигрировать в Новый Свет, и ирландцы – не исключение. Юная Эйлиш (вариации: Айлиш или Элис) не может найти себе место в родной ирландской деревушке: постоянной работы нет, подработка по воскресениям в бакалейной лавке у противной сварливой старушки радости не приносит, да и Амур не спешит помогать красавице в её личных делах, несмотря на регулярные походы на танцы. Только родная сестра и мать заставляют биться сердце Эйлиш при мысли о своей родине. Договорившись с местным священником, она собирается переехать в США со следующей церковной группой, чтобы начать абсолютно новую жизнь. Пережив свой первый морской вояж через Атлантический океан, Эйлиш попадает в Бруклин. Там она знакомится с новыми людьми, поселяется у доброжелательной мисс Кео, приютившей у себя еще четырех девушек, и наконец-то находит работу. Однако, несмотря ни на что, она всё же сильно скучает по дому. До тех пор пока не знакомится на вечере ирландских танцев с очень миловидным итальянцем Тони, который моментально в неё влюбляется. Он всего лишь сантехник по профессии, но столько доброты и искренности как в его сердце и глазах – нет ни у кого на свете. Он является чистым и неподдельным олицетворением бескорыстной любви к Эйлиш, и она это понимает. Оказавшаяся вовлеченной в сумасшедший ритм жизни Нового Света, а также в стремительно развивающиеся отношения с Тони, Эйлиш получает известие с родины, которое вынуждает её вернуться домой.

По возвращению ей все рады, особенно мама, не желающая больше отпускать родную дочь. Лучшая подруга умоляет Эйлиш посетить её свадьбу перед обратным отъездом в США. За это время ей предлагают подработать бухгалтером в небольшой компании, а также она встречает Джима, учтивого ирландца голубых кровей. Богатый и скромный молодой человек, именно о таком муже для Эйлиш мечтает её мама. То, о чем девушка грезила до отъезда из Ирландии, сейчас воплотилось в двойном размере: ей предлагают высокооплачиваемую должность и в неё влюблен скромный аристократ. Сердце Эйлиш находится на распутье – Ирландия или США, Джим или Тони, прошлое или будущее.

Роль Эйлиш досталась 21 летней Сирше Ронан, доросшей до главных ролей в фильмах. Несмотря на то, что Сирша родилась в Нью-Йорке, росла она в Ирландии, собственно и имя её ирландское, обозначающее «свобода». Другими словами, она является идеальным кандидатом на эту роль с вполне естественным ирландским акцентом. Что касается её героини, то Эйлиш очень скромная и робкая девушка, при этом не менее отзывчивая и искренняя. Её характер заметно меняется в течение фильма, указывая на накапливающийся багаж опыта как в пребывании в чужой стране, так и в развитии отношений. Сирша Ронан действительно демонстрирует сильную актерскую игру, и все те множественные награды для юной актрисы абсолютно заслужены. Однако в фильме есть актер, чьё исполнение затмевает даже Сиршу, и чьё имя вам лучше запомнить. Его зовут Эмори Коэн, он играет Тони. На экране он появляется не так часто, но каждый раз запомниться вам надолго. Если вы зритель женского пола, то он обязательно украдет ваше сердце, а если мужского, то поучитесь искренности у него. Яркий пример, когда актер откровенно наслаждается своим персонажем и стирает грань между экранными эмоциями и реальными. Внешне он напоминает молодого Марлона Брандо, его Тони – такой же харизматичный с бурлящей кровью в жилах. Джима играет Донал Глисон, чья фильмография в последнее время отливает золотом (кроме «Бруклина» в том году он уже порадовал в крепкой фантастике «Из машины», седьмом эпизоде «Звездных войн» и «Выжившем» Иньярриту).

Стоит рассказать, как я впервые узнал об этом фильме. Нет, я не следил за Санденсом, на котором фильм прошел с громким успехом и не видел трейлер, я просто увидел постер. Тот самый, на котором героина Ронан стоит, прислонившись спиной к освещенному солнцем кирпичному забору, а на заднем плане красуется Бруклинский мост. Он [постер] настолько гармоничен по форме и цвету, что я буквально влюбился в него. Это настоящий художественный шедевр. Представьте, каков был мой восторг, когда я увидел, что весь фильм является исключительным торжеством художника-постановщика. Крупные планы, фоновые детали, декорации, одежда, локации – одна деталь живописнее другой. Вспомнить хотя бы лавочку напротив моря в Ирландии, где сестра Эйлиш читала её письма из Бруклина или ресторан, в который они с Тони пошли на свидание. Богатый городской модерн середины XX века в США граничит с живописными пейзажами необъятной природы Ирландии, будто особенно обозначая для зрителя всю трудность выбора героини. Ведь и там, и там по-своему прекрасно. Вся эта визуальная красота подпитывается прекрасным музыкальным сопровождением композиций Майкла Брука. По ходу фильма понимаешь, что кино очень насыщенное – событиями, персонажами, местами съемок, переменами настроения фильма.

С точки зрения режиссерских заслуг Джона Краули, то по исполнению и содержанию фильм напоминает синтез Уэса Андерсона и Альфреда Хичкока. От первого здесь юмор, неловкие персонажи и ситуации, визуальная постановка кадра, доминирование цвета и отчасти отношения героев (конкретно Эйлиш, Тони и его семьи, отдельного упоминания заслуживает младшенький – Фрэнк). От второго здесь способность заставить зрителя постоянно быть вовлеченным в происходящее на экране, толика саспенса и сильные по эмоциональному значению резкие сюжетные повороты. Периодически драматические элементы фильма не жалеют зрителя, доводя того буквально до края эмоционального спектра. Такой синтез драмы и комедии придает фильму облик, а если точнее душу. Здесь, конечно, скорее заслуга сценариста – знаменитого англичанина Ника Хорнби, который адаптировал весьма успешный роман четырехкратного номинанта на «Букера» ирландца Колма Тойнбина. Кино получилось предельно цельным, богатым и логичным.

Чем выделяется эта любовная история среди других, так это полным отсутствием сентиментальности. Кино слегка отдает литературным произведением Викторианской эпохи – красивое, с доблестными протагонистами и без малейшего намёка на поглотивший, словно чума, современное общество сарказм. Не имеют значение пол, возраст, профессия или социальное положение, «Бруклин» одновременно удовлетворит и ваш разум, и вашу душу.