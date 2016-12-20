«Снежная Королева 3. Огонь и Лед»: Борьба со стихиями

Традиционно к новогодним праздникам команда российской кинокомпании Wizart Animation подготовила очередную потрясающую анимационную историю о приключениях «андерсеновских» Кая и Герды – «Снежная Королева 3. Огонь и Лед».

Первый мультфильм «Снежная Королева» (2012) создатели мультипликационной комедийной франшизы сюжетно приблизили к любимой всеми изумительной одноимённой сказке знаменитого датского писателя Ханса Христиана Андересена. Третий мультфильм «Огонь и Лед», так же, как и вторая часть «Перезаморозка» (2014) – это отдельные, независимые от «книжного» повествования и друг от друга захватывающие истории о веселых, невероятных приключениях Герды, Кая и их забавных и преданных друзей: тролля Орма, пиратки Альфиды и ласки Луты.

В третьей части мультипликационного экшна Кай и Герда считают себя взрослыми и пытаются начать жизнь сначала – не вспоминать и не думать о «детских» приключениях и путешествиях, в которых они боролись со Снежной Королевой, и постоянно спасали от «ледяного» зла реальные и волшебные миры. Брат и сестра отправляются в мистическую страну троллей к своему давнему и верному другу Орму, чтобы понять, каким образом, возможно жить дальше тихо и спокойно. Но, естественно, безмятежное и флегматичное времяпрепровождение не для них – повстречав в гостях у Орма испанского собирателя легенд – Роллана, непоседливая семья в окружении надежных друзей пускается в новое увлекательное и рискованное приключение, самое глобальное и опасное в их жизни, и всей планеты, поскольку сражаться предстоит не только с привычным «вымораживающим» злом Снежной Королевы, но и с могущественными стихиями Огня и Льда.

В этот раз зрители не смогут насладиться харизматичным голосом Ивана Охлобыстина, бесподобно озвучившего тролля Орма в первых двух частях «Снежной Королевы». Но разочарование от этого не наступит, поскольку характер забавного и чудаковатого тролля не изменился – Орм остается прежним, таким же неунывающим, добрым и беззаботным хвастуном с голосом Диомида Виноградова.

Необыкновенно позитивный и жизнеутверждающий мультфильм, пронизанный бессмертным поучительным смыслом борьбы со злом и несправедливостью, несмотря ни на что, учит сражаться только добрыми делами и поступками, никогда взамен не применяя зло и негатив.

Украшенный зажигательными и эксцентричными, но одновременно очень добрыми и милыми компьютерными трюками, созданными под особенности характера каждого героя, делают мультфильм «Огонь и Лед» еще более комичным и увлекательным.

Хотя третья часть «зимнего» мультфильма, и является сюжетно-независимым проектом, и не надо опасаться, что не разберешься в своеобразных взаимоотношениях между персонажами, все же для тех, кто еще не посмотрел первые части «снежной» истории, рекомендую изначально насладиться приключениями героев двух первых фильмов, чтобы просматривая «Огонь и Лед» еще больше проникнуться, и по-настоящему полюбить их, таких разных, забавных и дружных.

Режиссером новой части, так же, как и предыдущей «Перезаморозки» выступил Алексей Цицилин.

Великолепный мультфильм для всей семьи выходит на российские экраны 29 декабря в формате 3D.