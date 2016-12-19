«Изгой-Один. Звёздные войны. Истории»: Сила течёт во мне, и я един с силой

Прошёл год с того момента, как открылась новая глава эпопеи о «Звёздных войнах», зрители и преданные фанаты за это время успели оклематься от ностальгических припадков и передозировки эндорфинов, а также подготовиться к первому официальному спин-оффу серии, ставшему фактически полноценной экранизацией вступительных титров к «Новой надежде». Режиссёром первой «истории» был назначен Гарет Эдвардс, автор противоречивого «Годзиллы», схлопотавший немалую дозы критики за излишне затянутую и монотонную первую часть фильма. «Изгой-Один» идёт по тому же пути, однако то, во что превращает Эдвардс вторую половину картины, по размаху и эпичности не просто целиком и полностью затмевает самого «короля монстров», а наглядно демонстрирует фундаментальное и буквальное определение словосочетания «Звёздные войны».

Сюжет «Изгоя» был известен ещё годах так в семидесятых прошлого столетия – группа повстанцев отправляется в отважную миссию с целью выкрасть чертежи нового смертоносного оружия Империи, получившего название «Звезда смерти». Однако до этого самого момента мы не догадывались, что это были за повстанцы и как именно они добыли эти чертежи. Отсюда напрашивается пролог в стиле: заходит далёкий странник с никому не известной планеты в бар у Мос’ Айсли, заказывает кортигское бренди и слышит краем уха, как за столиком позади него четверо представителей разных рас за очередной партией в сабакк упоминают между строк неких героев Сопротивления и их неописуемой значимости подвиг. Тогда герой поворачивается на своём стуле и в искреннем недоумении бросает вопрос в сторону четвёрки увлечённых карточной игрой инопланетян: «А кто такая эта Джин Эрсо?». И весь бар замирает в шоке: только что вымытая кружка выскальзывает из щупалец бармена, «Кантина Бэнд» перестаёт играть свою мелодию, а постояльцы заведения попросту теряют дар речи. Придя в себя, ответственный за раздачу карт, смахивает их своим крылом со стола, выбивает стул из-под какого-то родианца и жестом указывает: «Садись, сынок, и приготовься слушать». Но создателям фильма удалось обойтись без подобного пролога, как и без фирменных вступительных титров.

Продолжая вспоминать предыдущий проект Эдвардса, ещё одним отличительным свойством того фильма был акцент на обычных людях, а не на монстрах (ради которых большинство и шло на «Годзиллу»). Здесь же такой подход сработал в полной мере, поскольку «Изгой» – первый фильм вселенной «Звёздных войн» про, по сути, обыкновенных людей, обделённых мидихлорианами и славой, выходящей за пределы их собственной планеты. В центре истории Джин Эрсо (Фелисити Джонс), дочь военного инженера Галена Эрсо (Мадс Миккельсен), 15 лет назад похищенного руководителем военного строительства Империи Орсом Кренником (Бен Мендельсон). Поначалу выжить ей помогал ветеран Войны клонов и старый друг семьи Со Герреро (Форест Уитакер), затем Джин пошла своей дорогой, которая привела её к началу фильма в имперскую тюрьму, откуда её освобождают представители Альянса повстанцев. А затем собирается вся команда будущих героев Сопротивления, имён которых вы даже не знали до этого момента и вряд ли запомните, узнав.

По закону главного тренда блокбастеров второй половины этого года (в первой были противостояния заведомо (почти) положительных героев, например, Бэтмен против Супермена, Железный человек против Капитана Америка и Профессор Икс против Магнето) – объединение плохишей, или лучше сказать, изгоев общества для общей, благой цели. Первым попытался «Отряд самоубийц», но не получилось, затем на сцену вышел Антуан Фукуа со своей «Великолепной семёркой», которую многие уже прозвали «отряд самоубийц здорового человека», а теперь всё внимание на шестёрку персонажей из фильма Эдвардса. В целом привлекательная и безумно милая Джонс здесь, кажется, умудрилась растерять всё своё обаяние. Да и остальная команда оставляет крайне смешанные впечатления: суматошный капитан Повстанческого альянса Кассиан Андор (Диего Луна), пилот Бодхи Рук с ошалевшими глазами в исполнении Риза Ахмеда, в котором весь фильм виден его герой из «Однажды ночью», абсолютно незапоминающийся Бейз Мальбус (Цзян Вэнь), чья особенность лишь в том, что он умеет быстро и почти точно стрелять (в отличие от штурмовиков, чья меткость в этом фильме доведена до абсурда). Кроме уже упомянутого злодея в исполнении Мендельсона (хоть сюжетная линия с ним непростительно небрежно обрублена), среди новых героев хоть как-то, но запоминаются двое – слепой мастер боевых искусств Чиррут Имве (Донни Йен), который затрагивает духовную сторону космической саги, проводя параллель силы с религией, и имперский дроид-силовик, сражающийся за повстанцев, который иногда язвит и избивает штурмовиков штурмовиками.

Вот в этом и кроется одна из двух основных причин, почему «Изгой-Один» получился хуже «Пробуждения силы». В фильме Джей Джей Абрамса безупречно представлены новые персонажи, они яркие, самобытные и каждый из них вызывает целый поток симпатий в свой адрес. У Эдвардса герои похожи на тон его фильма: мрачные и серые. Также, в который раз скажу это, но у Абрамса есть врождённый дар рассказчика историй, у него талант, с помощью которого ему буквально удаётся держать руку на пульсе зрителей. Он как будто знает, в какой момент герои должны бежать, сражаться или затаить своё дыхание, прячась от неприятелей. От этого все его фильмы, в том числе и «Пробуждение силы», имеют чёткий и вовлекательный ритм. Для многих, кто в прошлом году впервые пошёл на ЗВ, было непонятно, что происходит, однако история сама по себе вовлекала. У Эдвардса, возможно, ненароком использовавшего композиционную структуру своего же «Годзиллы», ритм получился рваным. Поэтому первая половина «Изгоя» может стать для кого-то испытанием, однако Эдвардс умеет вознаграждать за подобное терпение. Второй половиной фильма он переплюнул не только Абрамса, но и, пожалуй, любой другой блокбастер этого года. Нам наконец показали настоящие Звёздные Войны, причём, с большой буквы. С экшеном у «Изгоя» всё замечательно, от космических сражений до сухопутных, финальный акт – чистый восторг. Таких баталий не хватало «Пробуждению силы», что и сделало фильм мишенью для многих самопровозглашённых «настоящих фанатов».

Сцены сражений впечатляют не только размахом, но и реализмом. Эдвардс снял самый настоящий военный боевик в космической обёртке. Тактические операции идут бок о бок с атаками напролом, тяжёлая артиллерия против лёгкого оружия, бластеры против рукопашных боёв, на войне нет правил. Огромную роль играет безумно красивая локация, на которой финальная битва и развивается – контролируемая Империей планета Скариф, напоминающая Мальдивы из другой галактики. Гигантские боевые шагоходы АТ-АСТ, плавно появляющиеся из тумана (эта сцена является явной отсылкой не только на Годзиллу, но и на дебют режиссёра – «Монстры»), смотрятся до дрожи устрашающими. «Изгой-Один» стал уникальным примером, когда безупречно поставленный финальный акт, в данном случае имеется ввиду всё военное сражение целиком, с лихвой компенсирует как неубедительных персонажей, так и провисающее повествование.

В техническом плане всё же Эдвардс сумел поднять планку, заданную в прошлом году Абрамсом, чего тут только стоит цифровая реинкарнация Питера Кушинга, умершего в 1994 году, и возможная сейчас благодаря развитию CGI. Он был известен по роли Моффа Таркина в оригинальной трилогии, в «Изгое» же актёр получил достойный трибьют. Из новой трилогии (1-3 эпизод) засветилась пара знакомых лиц так же. Однако больше всего хочется сказать «спасибо» Эдвардсу за Дарта Вейдера, получившего в его фильме свою минуту славы. Да, сцен с ним всего две, но своим финальным появлением он напомнил, почему он когда-то внушал страх и ужас целой галактике (хотя по хронологии это ещё впереди), а также восстановил величие своего образа, затуманенное тремя последними фильмами Джорджа Лукаса. Запрыгнувший на борт звёздолёта в последний момент композитор Майкл Джаккино, сменивший у руля оркестра Александра Депла, сумел отразить в своём саундтреке дух «Звёздных войн». Возможно, ничего принципиально нового он не изобрёл, однако заметно освежил мелодии Джона Уильямса.

После просмотра «Изгоя» больше всего захотелось увидеть уже не восьмой эпизод, а вторую «историю» – о молодом Хане Соло. Потому что данный фильм выделяется по тону, стилю, тематике и даже жанру. «Хан Соло» будет своеобразным антиподом «Изгоя», больше приключенческим проектом с харизматичным главным героем, а постановщиками будут Фил Лорд и Кристофер Миллер, два режиссёра с отменным чувством юмора.

В итоге, Гарет Эдвардс справился с возложенной задачей снять, в первую очередь, «другое» кино во вселенной «Звёздных войн». У него получился полноценный военный фильм, полный впечатляющих сражений, как в космосе, так и на земле, затмевающих при этом большинство недостатков, среди которых нераскрытые герои и рваный ритм. «Изгой-Один» вышел самобытным военным боевиком «по мотивам «Звёздных войн» с бережным фан-сервисом и филигранной состыковкой с «Новой надеждой».

Переходим в режим ожидания восьмого эпизода.