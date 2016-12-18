«Почему он?»: Давайте драться айпадами

С ног до головы покрытый татуировками Джеймс Франко, раздетый по пояс и в свойственной себе экспрессивной манере встречает с широкими объятиями родителей своей девушки на крыльце шикарного особняка. На самом деле Франко играет роль Лэирда Мэйхэма, местного Стива Джобса, только более молодого и развязного, но всем понятно, что много усилий от Джеймса для перевоплощения в своего персонажа не потребовалось. Характер Мэйхэма, скорее всего, почти полностью списан с самого актёра: эксцентричный балагур, любящий веселиться по полной, ругающийся напропалую и попросту сгусток сексуальной энергии. Естественно, для усиления комедийного эффекта добавлена щепотка отличительных черт, вроде тяги к скотоводству и выращивания лам или же неожиданная практика боевых искусств со своим чернокожим дворецким немецкого происхождения.

Сюжет картины напоминает «Знакомство с родителями» (к слову, тут даже Бен Стиллер в качестве продюсера): девушка (Зои Дойч) случайно засвечивает по скайпу голый зад своего парня (Франко) во время онлайн-поздравления своего отца с днём рождения, приводя в шок весь праздничный стол, ибо пришло немало народу. Поэтому Стэфани приглашает своих родителей Нэда (Брайан Крэнстон) и Барб (Меган Маллалли) познакомиться с парнем. Крэнстон исполняет своеобразного Роберта ДеНиро, постоянно не доверяя невесть откуда свалившемуся голозадому парню, однако на этом сходства и заканчиваются. Поскольку в этом фильме всё держится исключительно на Франко, его многоэтажной харизме и непредсказуемой эксцентричности. Не будь его в этом фильме, кино загнулось бы после первых пяти минут, причём даже Крэнстон совсем не запоминается и никак бы кино не спас. Но, как говориться, спасибо Богу за Франко.

Юмор в фильме тоже весьма своеобразен. Если «Знакомство с родителями» можно назвать смелой комедией, то к «Почему он?» подходят лишь определения «грубая» и «пошлая». Шутки тут даже не совсем шутки, скорее набор постоянных гэгов, взаимных подколов и острых панчлайнов, симулирующих атмосферу стэнд-апа. В принципе, для тех, кто всеяден к самым различным комедиям, у кого широкий диапазон чувства юмора и кто более-менее знаком с американской культурой, фильм способен стать весьма неплохим времяпрепровождением. По крайне мере, кино вероятно удержит ухмылку на вашем лице до самого конца.

Одним из сценаристов выступил Джона Хилл, уже попробовавший себя в этом ремесле несколько раз (дилогия «Мачо и ботан», а также недавний «Полный расколбас»), поэтому за комедийную составляющую можно особо не волноваться. А вот сам сюжет ничего нового предложить не может, предсказуемо подруливая к очевидному завершению истории, может быть, только парой-тройкой звёздных камео: мы можем увидеть на экране американского диджея Стива Аоки, своеобразный подкол в адрес Кристен Стюарт, а вишенкой на этом звёздном торте становится появление единственной и неповторимой рок-группы Kiss в составе Джина Симмонса и Питера Крисса. А ещё «Почему он?» получился излишне затянутым, хоть Франко и претендует на третий элемент после текущей воды и горящего огня, но любоваться лишь им 1: 0 не каждый сможет, так как подобный хронометраж для таких комедий – это слишком. Однако всё же концовка стоит ожиданий, ибо где вы ещё увидите, как двухметровые, раскрашенные воинственным макияжем, глэм-рокеры выступают на семейном рождественском ужине, играя на миниатюрном треугольнике и умилительной укулеле.

Отдельно хочется отметить в кои-то веки очень достойный российских дубляж, поскольку речь героя Франко просто пестрит всевозможным сленгом и крепкими словечками. Откровенно, на его фразах и строится большинство шуток, поэтому аудитория, незнакомая с выражениями вроде «хз», «сорян», «зачекиниться» и так далее рискует попросту остаться за бортом понимания большинства забавных моментов фильма. Главная и, возможно, единственная причина просмотра «Почему он?» – Джеймс Франко, у него получился поистине дикий образ, который мало кого оставит равнодушным. А жесткий, грубый и местами излишне пошлый юмор сможет как оттолкнуть некоторых, так и весьма позабавить остальных, нужно всего лишь отключить serious mode перед просмотром и слегка понизить собственный порог восприятия шуток.