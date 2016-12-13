«Несчастный случай» даст «Халатный концерт»

«Халатный концерт» группы «Несчастный случай» состоится 29 декабря 2016 года в ЦДХ.
- Смотреть на ритмично покачивающуюся ногу музыканта, одетую в смешной носок и обутую в дурацкий тапок, особенно в преддверии Нового года – бесценно, – сообщается на странице коллектива в фейсбуке. – Для всего остального есть обычные концерты! 29 декабря наша команда, нарушив традицию делать это в апреле, устроит халатник на сцене ЦДХ в канун Нового года! Приходите в халате и с тортиком – и у вас будет возможность попить чайку и сделать селфи с музыкантами прямо на сцене во время концерта. Давайте начнем затяжное застолье на два дня раньше!