«Несчастный случай» даст «Халатный концерт»

Концерт группы «Несчастный случай» состоится 9 июля 2014 года в клубе «16 тонн». Выступление приурочено к 25-летию композиции «Овощное танго» – одной из самых популярных песен «НС», без которого не обходится ни один концерт. Как рассказал в одном [Читать...]

Группа «Несчастный случай» работает над новым альбомом. Алексей Кортнев уже сочинил для будущей пластинки 13 песен, однако существует вероятность, что еще пара треков будет дописана к моменту начала записи. Засесть в студию музыканты планируют сразу после большого осеннего [Читать...]

Борис Гребенщиков даст новогодний концерт в ресторане «Река» 28 декабря 2013 года. – Борис Борисович — Мастер, Учитель, поистине магическое явление в современном мире, – говорит президент «Усадьбы Jazz» Мария Семушкина. – Каждый его концерт — глубинное переживание [Читать...]

Пресс-конференция группы «Несчастный случай», посвящённая выходу альбома «Кранты», состоится 12 ноября 2014 года в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей». В пресс-конференции примут участие Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов, режиссёр киноозвучания Филипп Ламшин и режиссёр анимационного клипа «Робот Виталий» [Читать...]

2014, «Несчастный случай» Новые песни «Несчастного случая» в общую концепцию никак не складывались: соотношение лирических, юмористических и социальных композиций в «Крантах» получилось примерно таким же, как и в предыдущих альбомах группы. Да можно сказать – примерно таким же, [Читать...]