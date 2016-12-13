{ 13 декабря 2016 }

Питу Доэрти пришлось протрезветь ради «Батаклана»

Рубрики: [Музыка]  

Пит Доэрти с гордостью рассказал о том, что отказался от употребления алкоголя и наркотиков перед концертами в парижском клубе «Батаклан», которые прошли в ноябре 2016 года.

— Да, мне пришлось выступить в «Батаклане» трезвым, — признался музыкант в интервью Channel 4 News. — Мне пришлось протрезветь, потому что хватит — значит хватит.

По словам Доэрти, ему понравилось новое ощущение и он решил остаться в трезвом уме для грядущих лондонских выступлений.

— Я подумал: «К черту, я выступлю в Лондоне трезвым, и посмотрим, как пойдет», — заявил он. — Я провел здесь множество потрясающих ночей, но почти ничего не помню ни об одной из них. Так что мне бы хотелось увидеть британских фанатов «чистым» и начать новую главу в жизни.

Кроме того, артист планирует встретиться трезвым с родителями и даже записать без наркотиков новую музыку.

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