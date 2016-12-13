“Тони Эрдманн” стал лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия огласила список лауреатов премии European Film Awards 2016. Церемония вручения наград состоялась в польском Вроцлаве 10 декабря 2016 года. Лучшим фильмом признана трагикомедия «Тони Эрдманн» режиссера Марен Аде. Исполнители главных ролей в ленте об отношениях между отцом и дочерью — Петер Симонишек и Сандра Хюллер — получили призы как лучший европейский актер и лучшая европейская актриса.
Российский композитор Илья Демуцкий награжден за музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Ученик». «Лучшей комедией» стал шведский фильм «Вторая жизнь Уве», в категории «Лучший анимационный фильм» отмечена французская картина «Жизнь кабачка» Клода Барраса. «Лучшим короткометражным фильмом» киноакадемики назвали «Девять дней из моего окна в Алеппо», а среди документальных картин победил совместный проект Италии и Франции «Море в огне» о миграционном кризисе в Европе.