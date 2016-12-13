“Тони Эрдманн” стал лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии

Культовый режиссер Квентин Тарантино назвал боевик “Безумный Макс: Дорога ярости” лучшим фильмом 2015 года. Несмотря на чрезвычайную занятость на съемках вестерна “Омерзительная восьмерка”, он успел познакомиться с фильмом Джорджа Миллера. – Я получил копию “Безумного Макса” на 35-миллиметровой пленке, [Читать...]

Фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» поборется за премию Европейской киноакадемии. Картина вошла в лонг-лист наряду с «Классом коррекции» Ивана И. Твердовского и «Под электрическими облаками» Алексея Германа-младшего. Всего в опубликованный киноакадемией лонг-лист вошли 52 фильма [Читать...]

Джеймсу Макэвою вручили приз как лучшему актеру на церемонии 2014 BAFTA Scotland. Уроженец Глазго был награжден за свою роль продажного полицейского в экранизации книги Ирвина Уэлша «Грязь». Макэвою удалось обойти таких талантливых актеров, как Питер Муллан и Джек [Читать...]

Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка огласила список призеров New York Film Critics Circle Awards. Лучшим игровым фильмом был признан “Цель номер один”, а его создательница Кэтрин Бигилоу одержала победу в режиссерской номинации. В номинации “лучший сценарий” лауреатом премии стал Тони [Читать...]

Драма режиссера Амата Эскаланте «Эли» получила награду ARRI/OSRAM за лучший фильм на кинофестивале в Мюнхене. Среди прочих на эту награду претендовали новые работы Коста-Гавраса («Капитал»), Паоло Соррентино («Великая красота»), Алехандро Ходоровского («Танец реальности»), Асгара Фархади («Прошлое»), Майкла Уинтерботтома («Каждый день»), Николаса Виндинга [Читать...]