Простая вещь

Завершая утомившую многих тему, хочу объяснить одну простую вещь.

У каждого преступления – если оно объявлено таковым в суде и в пропаганде – должен иметься преступник, виновник.

Конкретный.

Массовое сознание так устроено – ему нужен четкий, понятный ответ. Кто убил?

Именно это произойдет с радикальной “десоветизацией”, если такая случится.

Абстрактные моралистические разговоры про “тоталитаризм”, “большевизм” и “ленинизм-сталинизм” не пройдут.

Нужен тот Пушкин, который будет за все отвечать – символический, коллективный, – поскольку индивидуальные советские “Пушкины” в данном случае все уже померли много лет назад.

И виноватые могут образоваться только двух типов: внутренние или внешние.

Внутренний виноватый (к чему неуклонно ведут дело наши либералисты) – это модель денацификации Германии.

“Народ-палач”, “народ-раб”, “преступная империя”, “страна-агрессор”, “антисемиты”, “заплатите репарации Прибалтике”, “вы угнетали несчастных грузин”, “вы устроили Голодомор”, “ваша вина перед Польшей” и далее по списку.

Нравится? Кому-то нравится, а мне – не очень.

Внешний виноватый (к чему ведут дело националисты и вообще крайне правые) – это модель декоммунизации Восточной Европы.

И в нашем случае – это идея оккупации России представителями всех тех народов, которым мы вечно должны в первом сценарии.

В этом сценарии, наоборот, русский народ был угнетаем и убиваем шайкой интернационалистических кадров – наследники которых и должны каяться перед нами.

Нравится? Кому-то точно нравится, а по мне – так все-таки лучше не надо (хотя бы потому, что в этом случае мне даже жалко либералистов, когда вдруг окажется, что именно их и распнут на волне, которую они погнали).

Так или иначе, при официальном осуждении советизма – от концепции вины за него вы никуда не уйдете.

И, повторяю, поскольку нет в живых ни одного реального преступника, отвечать будут или русские (в роли немцев), или нерусские (в роли москалей у самих нерусских).

Так что в истории с разоблачением проклятого совка – у вас есть два стула.

Выбирайте – на какой сами сядете, на какой братские народы посадите.

А я бы выбрал что-нибудь другое.

Такое, например:

“Советская история – это трагический, тяжелейший процесс трансформации русского и связанных с ним народов от аграрного существования к индустриальному городскому обществу модерна.

И наш долг – помнить всех тех, чьи жизни оказались потеряны, а судьбы искалечены из-за драм и катастроф того времени.

И благодарить тех, кто принес нам победы и достижения того времени.

А творивших тогда зло – пусть судит Бог”.