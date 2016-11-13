ЕВГЕНИЙ Ю. ДОДОЛЕВ, САША АЛЕЙНИКОВ, НАТАША МАКСИМОВА, «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРАВДА», – очень близкие мне люди; утверждаю несомнительно.

Эпический Е. Ю. ДОДОЛЕВ взял патологического меня на работу, а тогда я умел только горлом брать и выпендриваться, тщательно маскируя фрустрации, характерные для кутаисского дичка.

Я умел разводить антимонии – и больше не умел делать ни-че-го, мне пришлось учиться на ходу.

Без этих людей не получилось бы ничего; это сейчас я и Финчер, и Джармуш, и Малик разом, и Эрос, и Гари, и Энди, и Шон, и снова в обойме, в 446-ой раз возродившись, и, судя по всему, по части долголетия обойду Лэонарда Коэна, а тогда я был одинок и несчастен.

До встречи с этими ребятами.

Это их заслуга, что я не стал инфузорией.

КНИГА «НЕ ОДИН», ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ».