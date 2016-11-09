Смердящая треска

Продюсер Марго Кржижевская («М-ПРОДАКШН») и сама не любит изготавливать проекты, навевающие уныние, и про меня, жовиального, знала давно, что с унынием я на ножах. Здоровый сарказм – да, даже придурковатый смех – да, элегия, в конце концов, – но уныние, да еще облаченное в элегантные ризы ложной многозначительности, – никогда.

Занудная серьезность, с которой стращают людей, ничем не лучше тупых покушений на остроумие, которыми отличаются все сплошь ведущие.

Марго с главным продюсером ТВ ЦЕНТРА Н. С. Шумаковым придумали программу «Естественный отбор» и, позвав меня, подарили мне возможность возобновить блаженное чувство парения.

В сумеречные времена людей надо оборонять, а я всегда слыл защитником угнетенных, со всеми моими всплесками энергетического безумия способным рявкнуть угнетателям: «Когда мир был миром, вы были прахом!».

Программа не сотрясла мир до основания, но цифры показывает такие, что – прощай, овощное оцепенение! Я могу «положить свою лояльность на сберегательный счет» в любом случае – кроме того случая, когда обижают простого человека.

Когда я на съемочной площадке «Е. Отбора» пытаю экспертов, что такое полифосфаты и требую объяснений, почему треска смердит аммиаком, я понимаю, что похож на «евангелиста радостного и бестолкового стиля».

Но эмблема нашего неладного и нескладного времени – это суррогат, подделка всего, а я бы не стал так выкладываться в программе-эрзаце, эта программа сама борется с эрзацем и мерзавцами.

Производителей товаров и продуктов, что ходят к нам, надо живыми брать на небо: они отвечают за то, что делают, они не боятся филиппик, камнешвыряния и инвектив.

А когда я за кого-нибудь заступаюсь, у обидчика не больше шансов, чем у червя против лопаты.

Впервые с мезозоя появилась программа, где на горлодерство и мародерство ставки не делают: делают ставку на то, что основа качественной жизни – самоуважение. Но как одному Бенисио Дель Торо, несказанно мощному актеру, не снять в одиночку блестящий фильм, так мне не разобраться соло с людьми, которые, будучи носителями крайне эластичных представлений о морали, превратили СГУЩЕНКУ в отраву.

Мне повезло с напарником, САШЕЙ БОРИСОВЫМ, он нафарширован знаниями о предмете, как булка изюмом, и знает, кто такая Немезида, и поспевает за мной, а это не удавалось никому.

Но будем откровенны: часто вам препротивный, миллионноглазый и миллионнозевый мир дарил славных людей.

Речевым фигурам высшего пилотажа можно попытаться научиться у меня, а вот на хороших людей учат только родители, да и то – если сами не ублюдки.

Он в меру витален и в меру жовиален: не всем быть Голиафами, подобными мне.

Но работать обок с ним легко и приятно, а это я ставлю превыше всего, даже лихого отдыха с гризетками.

Кржижевская знала, а Шумаков узнал: то немногое, что мне в себе нравится, – это умение ладить с людьми. ТВ и незаметное служение несовместимы, но мне удается, я всегда видел в расчесывании самолюбия определенно неприличное, но, может быть, именно по этой причине я до сих пор, в свои 446 не допускаю распада, а на ТВ ЦЕНТРЕ мне препоручили программу, где элоквенция важна, а еще важнее – быть небезразличным.

«Впрочем, мне довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни».

Каждый день, ТВ ЦЕНТР, 16.35.