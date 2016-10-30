Как теперь К. А. Райкин будет смотреть в глаза массовке, которая устроила истерику по его поводу? Теперь, когда выяснилось, что уровень цензуры на самом деле зависит от того, дали тебе деньги или нет? Жаль массовку, ведь она понесла не только моральные, но и материальные потери – теперь нужно будет привести в порядок сильно обделанные белые фраки. Кстати, на рынке «Райкин плаза» наверняка есть химчистка и там ваши фраки вновь приведут в идеальное состояние – впереди будет еще много поводов надеть их для очередной защиты демократии.