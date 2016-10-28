«Мистер Холмс»: Завещание

В ряду потрясающих воплощений знаменитого английского сыщика такими актерами, как Василий Ливанов, Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч пополнение. Сэр Иэн МакКеллен внёс свой вклад в историю Шерлока Холмса, даже скорее подвел своеобразную черту всем заслугам и мифам о главном сыщике всех времен и народов. «Мистер Холмс» – своего рода завещание любимого многими героя.

Картина Билла Кондона рассказывает о жизни частного детектива на её закате. Он уже тридцать лет как отошел от всех дел, мирно живет в деревушке где-то в Сассексе вместе с домработницей миссис Монро и её сыном. Холмсу – 93 года, он только что вернулся из Японии, куда ездил повидаться с давним другом, а заодно раздобыть различных трав и снадобий для лечения и профилактики. Единственным его занятием является уход за пчелиной пасекой, периодически он встречается с юным мальчиком, который увлекается различными детективными историями и всячески практикует свою дедукцию при встрече с главным мастером этого дела. Так бы и продолжалась нафталиновая идиллия престарелого сыщика, если бы не одно «но». А именно душевные терзания о том самом последнем деле Холмса тридцатилетней давности, которые он решил изложить на бумаге, тем самым развивая приличное количество мифов о себе, придуманных Ватсоном. Весь тот знакомый нам образ – лишь художественная присказка, на самом деле Шерлок носит цилиндр вместо шляпы и предпочитает трубке вполне приземленные к обыденности сигареты.

Что касается того самого нераскрытого дела, то и его триумфальный исход был лишь литературной выдумкой Ватсона, который намеренно скрыл фиаско детектива. И теперь Холмс понял, что перед своей смертью он обязан написать правдивую историю произошедшего, это будет его откровением. Однако возраст берет своё, старик Холмс страдает от потери памяти, доктор советует ему делать пометки в ежедневнике, но это не помогает. Лекарством, неожиданно, становится сын миссис Монро, которая, к слову, желает поскорее переехать к сестре в Портсмут, подальше от разваливающегося старика. Мальчика зовут Роджер, и он единственный, кому не безразличен мистер Холмс. Когда владелец дома отъезжал в Японию, мальчик проник в его комнату и нашел рабочий материал будущей книги детектива, а теперь всеми способами пытается вытянуть из Шерлока продолжение истории, а самое главное – её концовку, повергшую легенду в забвение.

Такого Шерлока Холмса мы еще не видели. На место красноречию, ироническим высказываниям и женскому магнетизму пришел ревматизм и потеря памяти. Однако дедуктивные методы и рациональные подходы к решению проблем никуда не делись. «Логика превыше всего» – продолжает заявлять детектив, подтверждая какие именно истории о нём всегда были правдой. Зрителю будет непривычно увидеть такое изображение литературного героя, но здесь на первый план выходит гений Иена МакКеллена во всей его красе. Лучше передать заметно обострившуюся с возрастом аскетично-чопорную персону англичанина крайне сложно, при этом сохраняя доброту в глазах и даже любовь, которая к такому возрасту, казалось бы, должна полностью иссякнуть.

Фильм кружится вокруг того, что происходит в настоящее время, что произошло 30 лет назад, а также небольших флешбэков из путешествия в Японию. Как и любая история о Шерлоке Холмсе, эта водит зрителя за нос до самого конца, но при этом виртуозно расставляя по ходу фильма различные подсказки к финалу. Кино далеко от лучших произведений о Холмсе и вряд ли будет серьезно претендовать на звание самой увлекательно истории о сыщике. Фильм больше похож на своеобразную дань уважения герою, попытка достойно проводить его на тот свет. Естественно, Шерлок Холмс уже обрел бессмертие в безмерной любви его многочисленных фанатов, и уже никогда мы не сможем увидеть его стареющим. Однако если взять физический образ героя, его конкретную оболочку и исполнение, то для последних лет жизни детектива роль Иена МакКеллена кажется превосходной. Кому как ни этому великому английскому актеру стать окончательным воплощением исконно английского героя на экране. Сэр Артур Конан Дойл оценил бы по достоинству.