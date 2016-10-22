«Кубо. Легенда о самурае»: Для мечтателей всех возрастов

Если мифология – это то, что помнят взрослые, а фольклор – то, что рассказывают детям, тогда легенда, переплетающая в себе и первое, и второе, способна не только стереть возрастные различия своей аудитории, но и благодаря магии рассказа унифицировать людейразных социальных слоёв и этнических принадлежностей. Поэтому к легендам относились особенным образом испокон веков. Они были в почёте тогда, и к ним с интересом обращаются сейчас. Одним из примеров такого обращения стал новый мультфильм Laika Entertainment, рассказывающий трогательную, меланхоличную и неописуемо обаятельную японскую легенду о мальчике по имени Кубо, который странствует в поисках магических доспехов отца и гоним жаждущими мести духами прошлого.

Кубо – юный и отважный потомок древнего японского рода, в младенчестве лишившийся левого глаза, живёт на вершине огромного каменного утёса близ маленькой деревушки со своей матерью, спасшей его однажды и поплатившейся за это рассудком. Но древнее зло в лице дедушки Кубо не дремлет и всеми силами пытается отыскать мальчика, чтобы забрать у него и второй глаз. Чтобы защититься от него или даже дать отпор, юноше нужно отыскать три части магических доспехов своего отца, падшего когда-то от руки Лунного Короля, – меч, броню и шлем – о которых с детства слышал по рассказам мамы и всегда думал, что это всего лишь вымысел. Взятый врасплох тёмными силами, Кубо вынужден отправиться на поиски мифических артефактов вместе с весьма неожиданными попутчиками – Обезьяной, Жуком и маленькой фигуркой оригами.

«Кубо. Легенда о самурае» на самом деле называется «Кубо и две струны». Струны очень важны в повествовании, так как у мальчика есть определенные магические способности. Магия героев – одна из многих отличительных черт мультфильмов производства Laika, вспомнить хотя бы три предыдущих проекта студии – «Коралина в Стране Кошмаров», «Паранорман» и «Семейка монстров» (так же аниматоры причастны к производству бёртоновского «Трупа невесты»). Кубо благодаря своей музыке может на некоторое время вдыхать жизнь в неодушевлённые предметы, в основном в листки для оригами. Его щипковый трёхструнный музыкальный инструмент, для кого-то, возможно, показавшийся японским аналогом балалайки, называется сямисэном. Сямисэн является неотъемлемой частью японской культуры не только потому, что им пользовались странствующие слепые певицы и исполнители, именуемые годзэ, но и из-за того, что этот музыкальный инструмент был частым гостем в традиционном японском театре, особенно в кабуки (синтез пения, музыки, танца и драмы) и бунраку (кукольный театр). Кроме этого, в мультфильме полно и других отличительных черт японской культуры и фольклора, за что создателям низкий поклон. Отдельно отметить хочется музыку композитора Дарио Марианелли, великолепно обработавшего восточные мотивы.

Постановщиком четвёртого полноценного мультфильма Laika Entertainment стал сам глава студии Трэвис Найт. Да, режиссёрского опыта у него, может быть, и нет, но все предыдущие картины создавались под его чутким руководством, а так же тот факт, что какую-то часть своего детства Найт провёл в Японии, окончательно убедил всех, что лучше директора студии этот мультфильм не поставит никто. На озвучку были приглашены звёзды первой величины: строгую, заботливую и рассудительную Обезьяну озвучила Шарлиз Терон, холодного, властного и коварного Лунного Короля (а также деда Кубо) – Рэйф Файнс, двух злобных и внушающих страх сестёр мамы главного героя – Руни Мара, а неуклюжего, отважного и экспрессивного жука-скарабея – Мэттью МакКонахи.

Анимация «Кубо» – еще один неоспоримый плюс фильма. Во времена тотальной компьютерной анимации, остаётся всё еще студия, которая предпочитает кукольную. Она, безусловно, требует куда больше усилий и человеко-часов, но занятие это крайне благородное, ведь конечный результат заставляет ахнуть даже самого продвинутого аниматора. Технология покадровой анимации в некоторых сценах помогает на мгновение стереть границы мультипликации и художественного фильма, например, когда мы видим настоящие листы бумаги или кленовые листья, любые другие макропредметы.

Несмотря на преимущественно печально-меланхоличный тон мультфильма, в нём есть место очень остроумному и уместному юмору. Доброта, красота и прощение ловко уживаются с набором демонстрируемых несовершенств человеческой жизни и главенствующей темой смерти – как смириться с её неизбежностью и с потерей близкого человека. «Кубо» получился настолько глубоким и богатым на увлекательные события и интересные мысли мультфильмом с большим сердцем, что с лёгкостью, подобно легенде, избавился от любых возрастных оков – это творение подойдёт любому зрителю, обреченного после просмотра передавать эту легенду о храбром юноше поколению за поколением. Единственное, из чего придётся выбирать – это форма рассказа: либо по старинке из уст в уста, либо по-новому, показав «Легенду о самурае».

Одна старинная индейская пословица гласит: «Когда умирает легенда и пропадает мечта, в мире не остаётся величия». Легенда, положенная в основу анимационного фильма, пусть далеко и не индейская, очень тесно переплетается с мечтой: она про юного мечтателя и для мечтателей всех возрастов. Пока выходят такие авторские, продуманные и многогранные труды наподобие «Кубо» (благодаря непомерным трудам независимых студий вроде Laika), мы можем быть спокойны за сохранность величия в мире.