«Kубо. Легенда о самурае»: Таинственная картина

Если Гофман писал сказки для взрослых, которые все-таки, больше любят дети, то анимационная студия Laika Entertainment, создает мультфильмы, которые нравятся взрослым даже больше, чем детям. Чего только стоят «Труп невесты», «Коралина в стране кошмаров» и «Семейка монстров». И этот раз — не исключение. С 20 октября в российском прокате – новый анимационный проект студии – «Кубо: Легенда о самурае». На этот раз создатели обратились к восточной тематике: в основе сюжета – история маленького отважного мальчика Кубо, который живет вместе с больной мамой в японской деревушке и вынужден сам зарабатывать на жизнь. Кубо обладает особой магией – он может оживлять предметы: оригами и другие легкие вещицы. У мальчика один глаз, второй при рождении забрал у него злой дедушка – Лунный король. Теперь темный маг охотится за вторым — тогда мощная магия Кубо обратится на темную сторону, а сам он перестанет сострадать людям и утратит возможность видеть в мире прекрасное. Поэтому Кубо, по настоянию матери, никогда не выходит на улицу после заката — чтобы злые родственники его не нашли. Однако однажды мальчик забывает о времени, и остается в деревне после захода солнца. Здесь и начинаются приключения.
Режиссером «Кубо: Легенда о самурае» стал директор студии Трэвис Найт. Большой поклонник Японии. Наверное, поэтому мультфильм дался ему настолько хорошо. На создание работы ушло целых пять лет. Laika Entertainment делает не массовые мультики, сделанные с помощью компьютерной анимации, а нечто более сложное и завораживающее – кукольные мультфильмы. Для каждой куклы-героя при этом создается несколько тысяч лиц. А также несколько миллионов вариантов мимики. Естественно, на экране такая работа смотрится гораздо более живо и по-настоящему впечатляюще.
Мультфильм действительно обладает какой-то особой восточной магией и очаровывает с первых кадров. Студию Laika Entertainment часто корят за то, что она создает довольно мрачные, таинственные картины. Однако в этом-то и прелесть. «Кубо: Легенда о самурае» принципиально отличается от всего детского, что выходило за последний год. Его, определенно, можно назвать более глубоким. Что совершенно не делает его менее интересным и привлекательным для маленьких зрителей. Скорее, даже наоборот.
Мультфильм незаслуженно провалился в американском прокате, заработав всего $47 млн при производственном бюджете в $60 млн. Посмотрим, как воспримут «Кубо» в России, где предыдущие работы Laika имели большой успех.
Кубо. Легенда о самурае (Kubo and the Two Strings)
Год: 2016
Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семейный
Страна: США
Режиссер: Трэвис Найт
Сценарий: Марк Хеймс, Крис Батлер, Шеннон Тиндл
Продюсер: Трэвис Найт, Эрианн Сутнер
Оператор: Фрэнк Пэссингем
Композитор: Дарио Марианелли
Художник: Дэниэл Р. Кэйси, Нельсон Лоури, Дебора Кук
В ролях: Арт Паркинсон, Шарлиз Терон, Рэйф Файнс, Джордж Такей, Кэри-Хироюки Тагава, Бренда Ваккаро, Руни Мара, Мэттью МакКонахи, Мейрик Мерфи, Мина Нодзи
Бюджет: $60 000 000
Мировая премьера: 13 августа 2016
Премьера в РФ: 20 октября 2016, «UPI»
Продолжительность: 101 мин. / 01:41