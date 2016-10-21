Ненависть к нам начинается в тот момент, когда мы говорим, что нам не жалко кого бы то ни было из убиенных.

А так, как нам давно никого не жалко, градус ненависти в обществе начинает зашкаливать.

И вектор ее угадать не трудно.

Как угодно можно относиться к судьбе негаданно ставшего известным персонажа новейшей истории.

Но будем откровенны, мы ведь презирали его как социальный тип еще до поездки в Донбасс.

В его жизни не было шанса.

У кого-то этот шанс был, а у него не было!

Может, потому, что шансы были несправедливо отданы тем, кто ничем не лучше и по-человечески не состоятельнее взорванного в лифте..

Шанс ему дала война.

На другой ему надеяться не приходилось.

И он воспользовался этим шансом так, как умел – в меру своего интеллекта, понятия о собственном предназначении и гражданской позиции.

Я перерыл массу информации о нем.

Знавшие его, говорят, что он очень берег своих бойцов.

На мой взгляд, это много.

Да, он не был внешне похож на Алена Делона.

И фарфоровых зубов у него не было .

И жиденькая бороденка ему не шла.

И слово “отнюдь”, я уверен, он не употребил ни разу в своей жизни.

Но его вышел хоронить весь город.

Давайте будем жить долго, чтобы не расстраиваться количеством людей, которые придут на наши похороны.