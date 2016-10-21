Ненависть к нам начинается в тот момент, когда мы говорим, что нам не жалко кого бы то ни было из убиенных.
А так, как нам давно никого не жалко, градус ненависти в обществе начинает зашкаливать.
И вектор ее угадать не трудно.
Как угодно можно относиться к судьбе негаданно ставшего известным персонажа новейшей истории.
Но будем откровенны, мы ведь презирали его как социальный тип еще до поездки в Донбасс.
В его жизни не было шанса.
У кого-то этот шанс был, а у него не было!
Может, потому, что шансы были несправедливо отданы тем, кто ничем не лучше и по-человечески не состоятельнее взорванного в лифте..
Шанс ему дала война.
На другой ему надеяться не приходилось.
И он воспользовался этим шансом так, как умел – в меру своего интеллекта, понятия о собственном предназначении и гражданской позиции.
Я перерыл массу информации о нем.
Знавшие его, говорят, что он очень берег своих бойцов.
На мой взгляд, это много.
Да, он не был внешне похож на Алена Делона.
И фарфоровых зубов у него не было .
И жиденькая бороденка ему не шла.
И слово “отнюдь”, я уверен, он не употребил ни разу в своей жизни.
Но его вышел хоронить весь город.
Давайте будем жить долго, чтобы не расстраиваться количеством людей, которые придут на наши похороны.
Моторола
Ненависть к нам начинается в тот момент, когда мы говорим, что нам не жалко кого бы то ни было из убиенных.
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