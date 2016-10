Новая эра Z: Отроковой зомбик

Новая эра Z (The Girl with All the Gifts) Год: 2016 Жанр: ужасы, триллер, драма Страна: США, Великобритания Режиссер: Колм МакКарти Сценарий: Майк Кэри Продюсер: Камилль Гатин, Энгус Ламонт, Уилл Кларк Оператор: Саймон Дэннис Композитор: Кристобал Тапия де Веер Художник: Кристиан Милстед, Филип Барбер, Лиза Брейси Монтаж: Мэттью Кеннингс В ролях: Джемма Артертон, Гленн Клоуз, Пэдди Консидайн, Анамария Маринка, Доминик Типпер, Сенниа Нануа Бюджет: £4 000 000 Мировая премьера: 3 августа 2016 Премьера в РФ: 13 октября 2016, «Экспонента» Продолжительность: 111 мин. / 01:51

Зомбятина – жанр всеядный. Внутре него отлично перевариваются и трэш, и экшен, и укомедь, и психологический метеоризм. Главное, подать поискуснее да приправить поострее. Режиссер “Шерлока” и “Доктора Кто” – повар знатный. Так что этот фильм про девочкозомби вы не только с потрохами проглотите, но и добавки просить будете. Очень и очень неплохой релиз в своем жанре – даром, что почти задаром.

На первый взгляд, тут все баналью поросло. Очередная зомбоэпидемия. Очередные окопавшиеся из последних сил в закрытых лагерях солдатцы. Очередной ад с Израилем, помноженные на пипец и Холокост. Но есть, так сказать, оговорочки. Военюки скрывают в застенках не только гороховый суп и ядрену бонбу, но и детей, рожденных от свежеиспеченных зомбяков. Ситуация стремненькая, потому как за вычетом каннибальских припадков это самая обыкновенная школота – разве что умная больно. И вот военные пытаются выдавить из них вакцину, а сюжет старательно выдавливает из всех ливер. Как результат – одно миленькое девочко в компании звездей кинематографа оказывается на свежем воздухе и со всей дури вляпывается в суровую реальность.

Посмотрев кастинг, вы, наверняка, решите, что кадрилью тут заправляют красотка Артертон, подвижный Консидайн и могучая Клоуз. А чернокожая девочка-зубастик у них на подпевках в качестве вставного аттракциона с поеданием еще теплой человечины. И попадете, пардон, пальцем в попу. Сенниа Нануа – милое дитя с бездонными глазами – не только дирижирует оркестрой, но еще и выдает фанфары фортиссимо с венецианским салютом пополам.

Просто удивительно, как грамотно режиссер обрамляет дебютантку маститыми рожами, и насколько само дитё не только не тушуется, но и заламывает весь кадр под себя. Конечно, в этом немало заслуги исходного сюжета, но девочка таки качает. Первые полчаса ты даже не вникаешь, что все это зомбодрама с присвистом, потому как на экране – этакий парафраз оскаровской “Комнаты”. Шутка ли, в кадре обретаются дети, которые нормально воспринимают, что их кормят червяками, ругают жертвами аборта, по любому поводу берут на прицел и по случаю наряжают в намордник достопочтенного доктора Лектера.

Впрочем, скоро вы узнаете, что маска – вещь отнюдь не лишняя. Ибо запах человечины (а хитрые военные придумали мазаться вонючкой, чтобы нормально общаться с зомбодетенышами) мигом превращает милейших чадушек в чавкающих исчадий ада. Чавкающих нифига не мюслями, ага.

В общем, атмосферка царит та еще. И чем дальше в лес, тем жирнее будут экшен-партизаны. Авторы не дают забыть, что это не разговорная мелодрамка о странных детях, а полноценный зомби-апокалипсис, с аккуратно потыренными из легендарной Last of Us вирусом-грибком и слепнущими зомбаками. Раз за разом в кадр будут прорываться мясистые сценки, однако ни разу повествование не уступит пальму первенства тупому мочилову. Самая жуть присутствует больше в диалогах, чем на экране. На экране – история. История жутко умной девочки, ведущей за собой туповатых взрослых по страшно увлекательному миру, стремительно рухнувшему в адский сортир.

Хотя поклонникам котиков и собачков я бы не рекомендовал…

Конечно, можно проводить тут политические параллели, тыкать пальцами в беженцев, оскаливаться на корпорации и осуждать современное рабство. Настырный зритель всегда найдет себе какашек, чтобы анализировать их до потери пульса. Однако я рекомендую смотреть этот фильм как необычную зомби-историю, которая цепляет, ужасает и затягивает в равных пропорциях.

И всего-то за четыре миллиона фунтов.

Газпром за такие деньги шашлыки на трубах жарит.

Из нас с вами.

Когда-нибудь и про это фильм снимут.

Постапокалиптический.

А пока вон – отличное зомбе. Нямкайте на здоровье!