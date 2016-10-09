«Дуэлянт»: Петя и Волк

Ежели бы Акунина сурово покусали разом Дюма-отец и Гай Ричи, он вполне мог бы стать режиссером «Дуэлянта». Но его никто не кусал. Даже муха. А потому одно из лучших российских киньев года снял дядя Лёша Мизгирев. И хорошо. Вышло жирно и костисто. А косяки не буровят глаз, но попискивают с периферии. Хочу еще такого. И вам рекомендую хотеть. Ну и смотреть, понятно, тоже рекомендую.

Ох, уж этот Питер… Укутанный поребриками и шавермой северный форпост с перманентными покушеньями на высокую культуру, избранность и непрощупываемую глубину души. Есть в нем что-то завораживающее. Я бы поселил там Нео с Тринити. А сам бы не стал – для нас с Пушкиным север вреден…))))

Но Питеру наплевать. На меня. На вас. На людей там живущих и людей понаезжающих. На Нео с Тринити. И даже, наверное, на Пушкина. Питер сам по себе. Он торчит на Неве уже туеву хучу лет и излучает из оттуда вибрации. И в кино эти вибрации всегда работают – будь то современь всякая или благородная патина двухвековой давности.

Тут, значит, патина. И Питер, к которому так и норовишь прилепить пошлый эпитет «блистательный».

Именно в блистательство и проникает из небытия суровый герой Петра Федорова. Замкнутый. Застегнутый. Мрачный. С пистолями наперевес. Герой не особо геройский, но сильно привлекальный. Печоринского разливу, но с диковатой примесью. Человек, чпокающийся на дуэлях за других. Самонаводящаяся скамейка запасных, блюдущая потайной интерес и ради него валящая из нагана состоятельное дворянство – не за себя, а за того парня. Интерес прозаичный: мертвой душе хочется обрасти легальностью. Но все не так просто. И мужичком с пистолетом хитро крутит некая инфернальная зубастая личность гоцмановской наружности. Не волк – но в поросятках знает толк. Кусалово Пети и серого кардинала – это и есть конфликтЪ. Остальное – мясо. И кости. Добро пожаловать в гости!

На первый взгляд – ах, как все хорошо! Чудесные Федоров и Машков с глазьями по кулаку, мужественными оскалами (болезненным и зловещим) и жирной эмоцией. Невероятная работа художников и оформителей, благодаря которой мрачный Питер вас засасывает, высасывает и сплевывает. Не в Неву – в Лету. Мятущийся стиль марочного оператора Осадчего, которому не впервой облизывать объективом сталинградские окрестности. Тайна. Честь. Месть. Жесть. Мистика. Дюдектив. Черт в ступе. Жаба на метле. Что там еще?! Нуууу, много всего там. Замечтательное киньё. Со всех сторон тебя дырявит и в дырки катарсис горстями сунет. Будто бы и не на Руси снимали. И деньги тут, и лица, и смысел, и дно тройное. Лермонтовщина-достоевщина, опять же. Станиславщина. Вжик-вжик-вжик-вжик – кто на новенького?!

На второй взгляд – тоже выходит ого-го. Ты наслаждаешься атмосферой. Насыщаешься эманациями рухнувшего величия. Вонзаешься практически в альтернативную реальность. И сюртук тебе не жмет. И букли в полонезе не мешают. Ах, бакенбарды! Ах, гран шарман, батман и де блюю. Впервые Питер выглядит на экране сущим Готэмом!!! И это круто! Дотошная режиссура, помноженная на зарубежную толщину, любимые физиономии и удивительное чувство ритма. При кандидатском минимуме экшена и довольно-таки простых диалогах действие не висит на тебе соплей, а увлекает и держит за мягкое. И даже показная серьезность и полное отсутствие юмора (если не считать таковым жесткий петтинг в карете) не губят интересу.

Доходим до третьего взгляду и уже начинаем шершавиться. Пистолетная дуэль при всем к ней пиетете – это вам не рубка на шашках и не тыканье эспадронами. Тут разнообразие и драму приходится слегка подсасывать из пальца. Благо, палец – большой. Знатоки истории да дуэльного дела выплескивают в сценарий целую кучу разновидностей махача во имя чести – и барьерную, и через ткань и заюзанную боевиками русскую рулетку. И все это приправляется бликами на стволах, мхатовскими паузами и скрипящими нервами. Но за внешним антуражем оказывается многовато натянутости и пустоты. Да и против истины сценаристы неоднократно грешат во славу красивого кадра или драматичного твиста. Начиная с того, что никаких дуэльных кодексов в XIX веке не существовало (как противозаконное действо дуэль регулировалась частным образом, а не государственной бумажкой). И заканчивая тем, что человек со стороны не мог драться на дуэли за кого бы то ни было. Нужно было быть хотя бы родственником.

Опять же, герой Федорова у нас тут такой чудо-ганмен, что даже на этих своих старческих аркебузах творит такие фокусы, которые и спецназовцам со «Стечкиным» неподвластны. Чистая фантастика поперек физики с логикой. Да и эта шаманско-алеутская вставка с неуязвимостью (смотревшие поймут) сильно снижает накал. Я бы ее вырезал за-ради нерва и непредсказуемости.

Как говорится в фильме, стрелять не трудно, убивать – вот это наука. И до конца ею создатели, увы, не овладели. Кино вышло клевым, но не убийственным. Зарождающееся было противостояние мегарыцаря с гипердемоном вылилось в обыкновенный комикс. При всем мефистофельском обличье Машков-Беклемишев оказался банальным злодеем. А Федоров-Яковлев со всеми его трагическими бровями не потянул ни на Печорина, ни даже на Ромашова. Что же до интересных персонажей Гармаша и Колокольникова (эк, парень-то в гору пошел после «Игры престолов»), то они тут вообще для красного словца.

Да и в целом – ближе к середине становится все очевиднее, что это никакое не высказывание, а просто стильно снятое коммерческое кино. С необъяснимыми твистами, ненужной эротикой и странными финалочками. Такой себе блокбастер под старину, которому важно угодить зрителю, а не согнуть его в колесо.

За это – жаль и минус бал. Но в остальном – обязательное для просмотра кино. Мощное, статное, атмосферное, красивое, цепляющее и просто классное.

Было бы все русское-коммерческое такое, то-то бы заокеанцы зашуршали бы. Но у нас пока в поисках зрительской любови все больше на Ярмольниках ездят да по островам шарятся.

Славянцы вообще легких путей не ищут.

Суровые.