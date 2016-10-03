Режиссер «бондианы» снимет историю любви Элизабет Тэйлор

Сэм Мендес («Красота по-американски», «007: Спектр») станет продюсером и, возможно, режиссером истории любви Элизабет Тэйлор и Ричарда Бертона. В основу фильма ляжет роман Джесса Уолтера «Прекрасные руины», сообщает Empire.

Действие книги разворачивается в 1963 году в итальянском приморском городке, где в одну из гостиниц заселяется американская актриса. Реальная любовь Тэйлор и Бертона в книге перемежается с историей вымышленной американской актрисы, которая отправляется в Италию как раз в разгар съемок «Клеопатры» (1963).

Изначально к проекту присматривался сценарист и режиссер Тодд Филд («Как малые дети»), однако он отказался от участия в фильме из-за проблем с авторскими правами на кадры «Клеопатры». Сейчас же проектом заведует студия Fox 2000, у которой таких проблем нет, ведь оригинал «Клеопатры» принадлежит Fox.

Сценарием «Руин» занимаются создатели сериала «Очевидное», лауреаты «Эмми» Ной Харпстер и Мика Фитцерман-Блю.

О дате выхода фильма в прокат пока не сообщается.