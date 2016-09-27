{ 27 сентября 2016 }

Animal Jazz готовит концерты по заявкам

Рубрики: [Музыка]  
Метки:

Группа Animal Jazz сыграет концерты по заявкам зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в ноябре 2016 года. Московский концерт пройдет 26 ноября в клубе YotaSpace, а в северной столице коллектив будет выступать 18 ноября на сцене Aurora Concert Hall. Похожий эксперимент команда уже проводила несколько лет назад, и он оказался весьма удачным.

- Группа Animal Jazz не очень открыта для общения. То есть, у нас, например, нечасто бывают автограф-сессии, а еще мы совсем не участвуем в общении в интернете. У меня вообще все сообщения закрытые. Но иногда хочется держать руку на пульсе, узнать, что люди хотят слышать на концертах, – рассказал в интервью «Нашему радио» лидер команды Александр Красовицкий. – У нас уже был подобный эксперимент: мы делали концерт по заявкам в 2009 или 2010 году. То есть, это неплохая история, если раз в пять лет понимаешь, чего люди хотят слышать. Я надеюсь, что они захотят примерно то, что мы играем.

Онлайн-голосование за песни для осенней программы Animal Jazz в ближайшее время стартует на сайте команды.

.


Похожие посты:


  1. Animal Jazz готовит большой сольный концерт

    2. Animal Jazz готовит большой сольный концерт

    Группа Animal Jazz порадует поклонников большим сольным концертом, который состоится в клубе «Известия Hall» 27 октября 2013 г. Как рассказал корреспонденту InterMedia директор группы Иннокентий Минаев, это будет первый концерт такого масштаба в этом году. В ближайших планах [Читать...]


  2. Animal Jazz готовит сингл

    3. Animal Jazz готовит сингл

    Группа Animal Jazz заканчивает работу над новым синглом. Сейчас музыканты заняты формированием материала и держат названия песен в секрете. Запись и сведение песен продолжаются с начала января, и работа вошла в финальную стадию. К релизу будет приложен видео-бонус [Читать...]


  3. Animal Jazz снимают кровавое видео

    4. Animal Jazz снимают кровавое видео

    Группа Animal Jazz снимает видеоклип на песню «Паук», которая войдет в будущий альбом коллектива. Работа над клипом ведется командой студии Others, снимавшей для Animal Jazz и Максим клип «Живи». Сценарий «Паука» пока держится в секрете, но уже известно, [Читать...]


  4. Animal Jazz посвятили «Паука» певице Максим

    5. Animal Jazz посвятили «Паука» певице Максим

    Группа Animal Jazz сняла видеоклип на песню «Паук». Ролик снят Вадимом Шатровым и студией “Другие”, работавшими с Animal Jazz над скандальным клипом “Живи” с певицей Максим. Песня «Паук» входит в седьмой по счету электрический альбом Animal Jazz «Фаза [Читать...]


  5. Animal Jazz работает в «Фазе быстрого сна»

    6. Animal Jazz работает в «Фазе быстрого сна»

    Группа Animal Jazz заканчивает работу над своим новым альбомом под рабочим названием «Фаза быстрого сна». Пластинка в настоящее время находится в стадии сведения, правда, сколько композиций войдет в нее, пока неизвестно.   В настоящее время ведется отбор записанного [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿