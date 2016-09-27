Animal Jazz готовит концерты по заявкам

Группа Animal Jazz сыграет концерты по заявкам зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в ноябре 2016 года. Московский концерт пройдет 26 ноября в клубе YotaSpace, а в северной столице коллектив будет выступать 18 ноября на сцене Aurora Concert Hall. Похожий эксперимент команда уже проводила несколько лет назад, и он оказался весьма удачным.

- Группа Animal Jazz не очень открыта для общения. То есть, у нас, например, нечасто бывают автограф-сессии, а еще мы совсем не участвуем в общении в интернете. У меня вообще все сообщения закрытые. Но иногда хочется держать руку на пульсе, узнать, что люди хотят слышать на концертах, – рассказал в интервью «Нашему радио» лидер команды Александр Красовицкий. – У нас уже был подобный эксперимент: мы делали концерт по заявкам в 2009 или 2010 году. То есть, это неплохая история, если раз в пять лет понимаешь, чего люди хотят слышать. Я надеюсь, что они захотят примерно то, что мы играем.

Онлайн-голосование за песни для осенней программы Animal Jazz в ближайшее время стартует на сайте команды.