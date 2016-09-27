Дмитрий Ревякин готовит новый сборник стихов

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин готовит к выходу очередной поэтический сборник. В настоящее время музыкант уже завершил работу над рукописью нового сборника, но издавать книгу он пока не торопится.

- Книга уже, в принципе, готова, отредактирована, но тут просто у группы много событий: 30-летие, и потом новый альбом скоро выходит. Поэтому тут надо понять, когда что грамотно сделать, чтобы какие-то моменты не пересекались. А так работа уже закончена, – пояснил Ревякин в интервью «Нашему радио».

Юбилейная программа «Калинова моста», получившая название «Тридесятое царство», будет представлена в Москве и Санкт-Петербурге в конце осени 2016 года.